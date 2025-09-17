Инфлацията във Великобритания се задържа на най-високото ниво от началото на 2024 г.

Инфлацията във Великобритания се е задържала на най-високото ниво от повече от година и половина през август, предава Bloomberg. Това вероятно ще накара представителите на Английската централна банка (АЦБ) да останат предпазливи по отношение на по-нататъшно понижаване на лихвените проценти.

Потребителските цени в страната са се повишили с 3,8% спрямо същия период на миналата година, т.е. със същия темп като през юли, съобщи в сряда Националната статистическа служба (ONS), малко преди АЦБ да обяви последното си решение за паричната политика. Резултатът е в унисон с прогнозите както на финансовата институция, така и на икономистите от частния сектор.

По-евтините самолетни билети са били компенсирани от цените на горивата и цените в ресторантите и хотелите. Инфлацията при хранителните продукти е продължила да се ускорява.

Инфлацията в сектора на услугите се е забавила до 4,7%, което все още е над нивата, с които АЦБ се чувства комфортно.

Цифрите подчертават препятствията, пред които са изправени представителите на централната банка. Докато пазарът на труда се охлажда, те се опасяват, че повишеният ценови натиск подхранва инфлационните очаквания сред потребителите. Паричният орган очаква инфлацията да достигне връх от 4% през септември, което е двойно повече от целта от 2%.

Очаква се тази седмица Комисията по парична политика на АЦБ да запази лихвите без промяна на ниво 4%. Инвеститорите смятат, че разходите по заемите ще останат на това ниво през цялата година и предвиждат само още едно намаление до края на 2026 г.