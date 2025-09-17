IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

Инфлацията във Великобритания се задържа на най-високото ниво от началото на 2024 г.

Тази седмица Английската централна банка ще обяви решението си за лихвените проценти

10:30 | 17.09.25 г.
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Инфлацията във Великобритания се е задържала на най-високото ниво от повече от година и половина през август, предава Bloomberg. Това вероятно ще накара представителите на Английската централна банка (АЦБ) да останат предпазливи по отношение на по-нататъшно понижаване на лихвените проценти.

Потребителските цени в страната са се повишили с 3,8% спрямо същия период на миналата година, т.е. със същия темп като през юли, съобщи в сряда Националната статистическа служба (ONS), малко преди АЦБ да обяви последното си решение за паричната политика. Резултатът е в унисон с прогнозите както на финансовата институция, така и на икономистите от частния сектор.

По-евтините самолетни билети са били компенсирани от цените на горивата и цените в ресторантите и хотелите. Инфлацията при хранителните продукти е продължила да се ускорява.

Инфлацията в сектора на услугите се е забавила до 4,7%, което все още е над нивата, с които АЦБ се чувства комфортно.

Цифрите подчертават препятствията, пред които са изправени представителите на централната банка. Докато пазарът на труда се охлажда, те се опасяват, че повишеният ценови натиск подхранва инфлационните очаквания сред потребителите. Паричният орган очаква инфлацията да достигне връх от 4% през септември, което е двойно повече от целта от 2%.

Свързани статии

Очаква се тази седмица Комисията по парична политика на АЦБ да запази лихвите без промяна на ниво 4%. Инвеститорите смятат, че разходите по заемите ще останат на това ниво през цялата година и предвиждат само още едно намаление до края на 2026 г.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 10:30 | 17.09.25 г.
инфлация във великобритания цените във великобритания икономиката на великобритания
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Икономика и макроданни виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още