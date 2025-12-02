Правителството ще преразгледа заплатите в публичния сектор, осигуровките и данък дивидент

Правителството е готово да направи промени и да преразгледа заплати, осигуровки и данък дивидент в бюджета за 2026 година.

Ще направим необходимото бюджетът да бъде консенсусен, заяви премиерът Росен Желязков на брифинг след заседание на Съвета за съвместно управление. Той посочи, че след „сериозен политически разговор“ е решено да бъдат направени редица промени.

Премиерът изброи какви мерки ще бъдат взети:

- ще бъде премахнат автоматизмът на нарастване на работните заплати в публичния сектор;

- ще бъде преразгледан въпросът с данък девидент;

- ще бъде преразгледан въпросът със социалните осигуровки и увеличението от 2 пр. пункта;

- ще бъдат отменени всички предложения и теми, които събуждат притеснение - концесия на тотото, гаранцията на ББР за придобиване на "Лукойл" и др.

Премиерът уточни, че ще бъде преразгледана внимателно капиталовата програма, включително в сферата на отбраната, транспорта, като всички средства за общините трябва да бъдат запазени.

„Ще се проведе дебат по спорните въпроси. Бюджетът трябва да бъде консенсусен, да се чуят гласовете на работодателите и синдикатите, за да бъдат гарантирани правата на всеки гражданин", допълни той.

Желязков беше категоричен, че правителството няма да подава оставка. Той изтъкна, че следващите месеци са изключително важни за политическата ориентация на България. "Приемането на еврото не е даденост. Не трябва през последните няколко седмици да се провалим в това", заяви той.

"Нямаме правото да абдикираме. Ние ще абдикираме последни. Не означава, че сме заинатени. Признаваме грешката по отношение на бюджета и го оттегляме", каза премиерът.

По-рано днес Министерският съвет оттегли проектобюджета за 2026 г., като правителството предложи на парламента да приеме решение за оттегляне на Законопроекта за държавния бюджет за 2026 г., както и законопроектите за бюджетите на Националната здравноосигурителна каса и на държавното обществено осигуряване.

Вероятно още утре парламентът ще гласува това решение на Министерския съвет, посочи Желязков. По думите му новата бюджетна процедура ще отнеме "толкова време, колкото е необходимо, за да бъдат разгледани всички предложения, които са постъпили от социалните партньори и от политическите сили".

Премиерът обясни, че ако влезем с бюджета от 2025 г. в следващата година, голямата част от социалните ангажименти не биха могли да бъдат изпълнени. Затова задачата е да бъде направено всичко възможно да има Закон за държавния бюджет за 2026 г.

Премиерът не изключи възможността да влезем в 2026 г. и с удължителен бюджет.

До обрата в бюджетната процедура се стигна след протестите и общественото недоволство срещу финансовата рамка.