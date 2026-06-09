Държавата въвежда временна мярка заради ръста на цените за „Гражданска отговорност“

Българската агенция за експортно застраховане (БАЕЗ) се намесва заради ръста на цената на застраховка „Гражданска отговорност“. Агенцията, която е под шапката на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията (МИИИ), започва програма за ограничаване ръста на цената на застраховка „Гражданска отговорност“ за тежкотоварни автомобили, извършващи международен транспорт. Това е временна мярка, а целта ѝ е да се осигури стабилност на пазара и да се запази конкурентоспособността на българските международни превозвачи, посочват от ресорното министерство.

Очаква се мярката да доведе до ограничаване в ръста на цената. Преди дни превозвачите заплашиха с протест на 15 юни, ако не бъдат взети бързи и адекватни мерки заради двойното увеличение на цените за застраховката „Гражданска отговорност“. В момента те достигат до 2500 евро за фирми. Според застрахователите има голяма щетимост, която е наложила драстичното увеличение на цената. Именно върху това е фокусирана и държавната мярка.

Основният инструмент на схемата на БАЕЗ е предоставянето на гаранция от агенцията към презастрахователите. Гаранцията се активира при високи нива на щетимост и има за цел временно да осигури ликвидност при забавяне на плащанията от страна на презастрахователите към застрахователните дружества. След извършеното плащане БАЕЗ има право да си възстанови средствата от съответния презастраховател, уточняват от МИИИ. Те подчертават, че механизмът не прехвърля риска от обичайната дейност на частния сектор към държавата.

БАЕЗ ще се намесва само при значително надвишаване на обичайните нива на щетимост – над 120% до 150% от събраните премии. Извън този интервал рискът остава изцяло за сметка на частните презастрахователи, посочват от МИИИ.

Мярката ще действа до 1 юни 2027 г., като се очаква това да доведе до спад на цените на застраховка „Гражданска отговорност“ до около 2000 евро на камион.

Предвидени са още редица мерки за контрол и ограничаване на щетимостта – задължително оборудване на превозните средства с видеорегистратори с достатъчен капацитет за съхранение на записи, предоставяне на достъп до тахографските данни и прилагане на специализирани процедури при настъпване на пътнотранспортни произшествия. Целта на тези мерки е да се намалят случаите на неправомерно вменяване на вина на български превозвачи и да се подобри управлението на риска в сектора.

Гаранцията на БАЕЗ е издадена миналата седмица, а от началото на тази частният застрахователен пазар вече ще може да предлага застраховка „Гражданска отговорност“ за международни превозвачи на цени, съпоставими с тези на международните пазари.

Цените на застраховката „Гражданска отговорност“ доведоха до протест и на мотористите в средата на май, като според представителите на мото общността увеличението на застрахователните премии надхвърля 80%, същевременно те карат моторите си сезонно, а не целогодишно. Казусът беше коментиран и от омбудсмана Велислава Делчева, според която е несправедливо мотористите да плащат целогодишно винетка, а още по-несправдливо е застрахователите да не им дават възможност за разсрочено плащане. От КФН изразиха подкрепа за въвеждането на сезонна застраховка. Относно разсроченото плащане обаче се позоваха на данни от 2024 г., според които процентът застраховки „Гражданска отговорност“ на мотористи с разсрочено плащане с неплатени две и повече вноски е 82%.