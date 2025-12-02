Правителството оттегля проектите на закони за бюджета за 2026 г.

Министерският съвет предлага на Народното събрание да приеме решение за оттегляне на Законопроекта за държавния бюджет за 2026 г. Това стана на неприсъствено заседание на правителството. Със същото решение се оттеглят и законопроектите за бюджетите на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и на Държавното обществено осигуряване (ДОО).

Решението на правителството вече е изпратено до Народното събрание. След решение на парламента кабинетът ще стартира нова бюджетна процедура, информират от пресцентъра на Министерския съвет.

На фона на снощните протести днес се очаква резултатът от разговорите с Националния съвет за тристранно сътрудничество за промени в бюджета за догодина.

За днес беше предвидена среща на Министерството на финансите с работодателските организации и синдикатите, на която трябваше да се види дали е възможен компромис върху досегашния проект за бюджет.

В края на миналата седмица лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов каза, че от партията му са готови да отстъпят от двойното увеличение на данък дивидент, от софтуера за управление на продажбите в търговските обекти, а вноската за фонд "Пенсия" ще нарасне с 1, вместо с 2 процентни пункта.

В понеделник вечерта се проведе нов многохиляден протест срещу бюджетната политика за 2026 г. на правителството в центъра на София и в други градове в страната с мотото "Няма да им позволим да ни излъжат".

Демонстрациите са по призива на ПП-ДБ и са подкрепени и от други опозиционни формации.

След първия протест пред Народното събрание миналата сряда от ГЕРБ обявиха, че спират приемането на предложения от тях бюджет за догодина и започват диалог със социалните партньори. Заявиха и намерение да приемат бюджет на държавата до края на годината.

Припомняме, че бюджетите бяха приети на първо четене. Срокът за предложения за поправки беше съкратен от 7 на 4 дни. Параметрите в бюджета на общественото осигуряване бяха повод работодателите два пъти да откажат да присъстват на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

В план-сметката се предвиждаше приходите да са 51,4 млрд. евро, а разходите - 55,09 млрд. евро. Очакваше се дефицитът да е 3%, а минималната работна заплата да стане 620 евро. С 2% се увеличаваше вноската за пенсии, а данъкът върху дивидента се повишаваше от 5 на 10 на сто.

Параметрите в бюджета предизвикаха масово недоволство, което изкара десетки хиляди на протести в няколко града на страната.