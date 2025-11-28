Властта, бизнесът и синдикатите обсъдиха 20 мерки за поправка на бюджета

Работодатели и синдикати се срещнаха с финансовия министър Теменужка Петкова, за да обсъдят промени в Бюджет 2026, след като в четвъртък процедурата по приемането на план-сметката беше спряна заради общественото неодобрение.

В Министерството на финансите се проведе среща между представители на правителството, парламентарните групи, които го подкрепят, както и представители на синдикатите и работодателските организации.

След срещата Петкова обобщи резултатите, като посочи, че диалогът е възстановен.

През следващата седмица предстои нова среща със социалните партньори, на която ще бъдат обсъдени конкретните мерки, които бизнесът и синдикатите предлагат, за да се намери балансирано решение, което удовлетворява всички, заяви министърът на финансите Теменужка Петкова на брифинг в сградата на Министерството на финансите след срещата.

Теменужка Петкова уточни, че държавният бюджет не е изтеглен, а е отложена бюджетната процедура.

Председателят на Комисията по бюджет и финанси Делян Добрев каза, че правилникът позволява да се внесе доклад и бюджетите на ДОО и НЗОК могат да се изменят, въпреки че са приети на второ четене от комисия. Ако през следващата седмица бъде постигнато съгласие по предложените точки, има достатъчно време до края на годината да бъде приет Законът за държавния бюджет за 2026 година, каза той.

Следващата среща е предвидена за вторник, 2 декември.

Председателят на КРИБ Кирил Домусчиев посочи, че има доста допирни точки. „Надявам се с промените работещите и фирмите да могат да запазят своите доходи и своята конкурентопсоосбност, без да ощетяваме по никакъв начин хората, работещи в публичния сектор и интересите на синдикалните организации, и смятам, че това е абсолютно възможно“, каза Домусчиев.

По думите на Пламен Димитров от КНСБ възможният компромис за бюджета се търси. "Нашето искане и това е нашето очакване - да намерим този баланс, без да нарушаваме разходната част, както е заложена“, каза Димитров, добавяйки, че по време на срещата са били коментирани над 20 мерки в тази посока, като сега се очаква Министерството на финансите да ги остойности и на срещата, предвидена за вторник следващата седмица, да бъдат разгледани.

Председателят на КТ “Подкрепа” Димитър Манолов посочи, че е работено също за подобряване на устойчивостта на осигурителната система с други механизми „извън или заедно с друг тип увеличаване на осигурителните вноски“. По думите му са постигнати известни резултати, като остава да бъдат изчислени от специалистите.

Манолов заяви, че е постигнато съгласие, че има някои сектори в админстрацията, където възнагражденията са унизително ниски и следва да се направи нещо, като са били споменати и заплатите в сектори като земеделие, горския сектор и други, в които ще се търсят възможности. Той добави, че са били коментирани и плащанията, които са обвързани с размера на минималната или средната работна заплата.

Председателят на БСК Добри Митрев посочи, че засега не е постигнато съгласие за размера на данък дивидент със синдикатите, но подчерта, че увеличението на този данък, заедно с нарастването на осигурителната тежест, притеснява най-много българските предприятия. Той посочи, че БСК ще настоява увеличението на данък дивидент да бъде компенсирано с други мерки.

Работодателите ще настояват за промяна на автоматичните механизми за определяне на размера на минималната работна заплата у нас. По думите му този автоматизъм ще направи така, че до една-две години разходите за тези възнаграждения да са невъзможни за изпълнение.

Днешната среща между представители на управляващото мнозинство, синдикатите и работодателските организации се проведе, след като вчера лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова министъра на финансите и премиера да изтеглят проекта на бюджет за 2026 година, докато не се постигне съгласие със социалните партньори. Реакцията на Борисов дойде след протести в центъра на София срещу мерките, заложени в проекта на Закона за държавния бюджет за следващата година.

Борисов: ГЕРБ ще отстъпи от данък "дивидент" и от 2% вноска за фонд "пенсии"

ГЕРБ ще отстъпи от данък "дивидент", от ръст с 2 пр. пункта вноска за фонд "пенсии" и ще предложат увеличение с 1 пункт. Няма да се въвежда и Софтуер за управление на продажбите в търговските обекти (СУПТО), заяви на брифинг в парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

„Считайте, че този бюджет е изтеглен, не се проведе вчера бюджетна комисия и нищо няма да се случи, докато не се разберем със синдикати, работодатели и другите партии“, каза Борисов.

По думите му има три варианта за бюджета - изтегляне, отстъпки на властта или удължителен закон. Убеден съм, че ще се разберем, защото ще отстъпим от всичко, което не ми харесва в план-сметката, каза Борисов.

/По БТА/