Бойко Борисов е поискал изтегляне на Бюджет 2026

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е разпоредил проекта на държавен бюджет за 2026 г. да бъде изтеглен. За това съобщи самият той пред журналисти в парламента.

Той иска бюджетът да се изтегли или да се намери законова форма, защото все пак е приет на първо четене, докато не се възстанови диалогът с тристранката. Дотогава ще се работи със стария бюджет. „Колко пъти пред вас казах, че този бюджет не ми харесва", каза Борисов и обясни, че сутринта е събрал Съвет за съвместно управление, подкрепящите партии, премиера Росен Желязков и финансовия министър Теменужка Петкова като мандатоносител.

"Ако не се приеме нов до Нова година, влизаме в еврозоната с 1/12-та от стария", каза лидерът на ГЕРБ. Няма нищо фатално, няма никакво значение и проблем, увери Борисов.

"За разлика от други хора, дори и един човек да протестира, аз ще искам да го чуя. В някои от исканията на протестиращите има логика", коментира Борисов. Аз съм работил десетилетия с диалог с тристранка, посочи той и допълни, че сегашният бюджет е с 3% дефицит, така че няма никакъв проблем, каза той.

Източник: БГНЕС

Припомняме, че вчера бюджетната парламентарна комисия прие на второ четене план-сметките на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Държавното обществено осигуряване. Очакваше се днес да бъде обсъден и проектът на държавен бюджет за 2026 г.

Параметрите в бюджета предизвикаха масово недоволство, което изкара хиляди души в центъра на София в сряда вечер. Организатори на протеста са ПП "Продължаваме промяната".

Протестът срещу Бюджет 2026 се проведе вчера пред сградата на Народното събрание. Площадът между сградите на Народното събрание, Министерския съвет и президентството беше пълен с хора. Протестът продължи повече от шест часа и приключи след полунощ.

Събралите се направиха жива верига около сградата на Народното събрание и освиркваха депутатите, докато излизаха от сградата.

Протестиращите скандираха "Мафия" и "Бойко – мутра". Сред плакатите бяха "Бюджетът е пробит, не искаме фалит", "Няма консенсус? Няма второ четене.", "Правите бели с нашите пари", "Искам бъдеще в България", "Писна ни! Искаме да живеем нормално", пише БТА.

„Бюджетът не е числа, бюджетът е за кой те е грижа и къде даваш всичките наши, общи пари, които сме дали на държавата", заяви пред протестиращите председателят на „Продължаваме промяната“ (ПП) Асен Василев. По думите му управляващите искат да вземат парите на хората, за да ги дадат за удвояване на заплатите на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество, за 6000 лв. повече на месец на човек във Висшия съдебен съвет и за да напълнят "няколко касички".

От Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) също бяха отправили апел за участие в протест срещу проектобюджета за 2026 г. Тази вечер от АИКБ изразиха благодарност към гражданите, включили се в днешния протест при т.нар. триъгълник на властта. От организацията посочиха, че подкрепят активната гражданска позиция и виждат в присъствието на протестиращите защита на устойчива, стабилна и конкурентоспособна икономика, както и на финансовата и националната сигурност и справедливите доходи.