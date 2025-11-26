Управляващите вдигнаха осигуровката за пенсия с 2 пункта след скандал в комисия на НС

След скандал между депутатите от бюджетната комисия в парламента беше одобрено на второ четене най-спорното предложение размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии” да се увеличи с 2 процентни пункта от следващата година. Според текстовете от тези 2 пункта 1,12 ще бъдат за сметка на осигурителя, а 0,88 за сметка на осигуреното лице. "За" предложението гласуваха 12 народни представители от управляващото мнозинство, а 8 от опозицията бяха против.

Заседанието на комисията, на което по график се разглеждат на второ четене бюджетите на Държавното обществено осигуряване (ДОО) и на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), беше изтеглено с два часа по-рано днес, което стана повод за скандал между управляващите и опозицията.

От ПП-ДБ бяха подготвили излъчване на живо на заседанието на комисията на площад "Независимост" преди обявения за 18 ч. голям протест срещу Бюджет 2026. По настояване на председателя на бюджетна комисия Делян Добрев (ГЕРБ) пленарното заседание беше прекъснато, за да може в почивката да се проведе заседанието на бюджетната комисия. „Кой разпореди това безобразие“, попита многократно лидерът на ПП Асен Василев, който отстоява, че комисията не може да се проведе по-рано.

Председателят на бюджетната комисия Делян Добрев обясни, че причината е, че от сутринта от ПГ на ПП-ДБ са поискали три почивки, за да може заседанието на комисията да продължи до късно тази вечер. „Съжалявам, че ви се провали събитието, което планирахте“, обърна се той към депутатите от ПП-ДБ.

След около час и половина спорове за началото на заседанието то стартира по същество с най-спорното предложение за пенсионните осигуровки.

От ПП-ДБ бяха категорично против това. Асен Василев заяви, че с настоящия бюджет управляващите правят най-голямото увеличение на данъци от 1997 г. насам. Той повтори аргумента си, че повишението на пенсионните осигуровки не дава повече права на работещите, защото в същото време се замразяват размерите на максималната пенсия и на максималното обезщетение за безработица.

"Събирате повече осигуровки, но не давате по-висока пенсия на гражданите", обобщи Василев. Той посочи, че вдигането на осигуровките е "грешно от морална и от финансова гледна точка" и допълни, че създава риск работодателите да замразят заплатите на служителите, което пък ще се отрази на икономиката, защото се “удря потреблението“.

Депутатът от ДПС Йордан Цонев яростно защити повишението на осигурителните вноски за пенсия, като изтъкна, че през последните години е налице двойно нарастване на пенсиите, но не е увеличавана осигурителната тежест, а вместо това е нараснал трансферът от държавния бюджет към общественото осигуряване.

Бюджетната комисия прие и вдигане на максималния осигурителен доход до 2352 евро, като бяха отхвърлиха предложенията на "Продължаваме промяната" и "Възраждане" таванът на осигуровките да бъде вдигнат до 2265 евро, както беше заложено в тригодишната бюджетна прогноза на Министерството на финансите.

Депутатите отхвърлиха и предложението на "Алианс за права и свободи" да не се повишава минималният осигурителен доход за земеделските стопани.

Беше прието и повишение на парите за майчинство през втората година до 460,17 евро. Народните представители отхвърлиха предложение на "Продължаваме промяната" майките да получават 100% от обезщетението за отглеждане на дете, ако се върнат на работа през втората година от майчинството.

Беше решено минималното и обезщетението за безработица да се замрази на, съответно, 9,21 евро и 54,78 евро.

Бюджетната комисия одобри на второ четене минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 1 юли догодина да стане 346 евро. Депутатите отхвърлиха предложението на "Алианс за права и свободи" минималната пенсия да бъде повишена до този размер още от 1 януари, вместо това да става от средата на годината. До 1 юли 2026 г. минималната пенсия ще бъде 322,37 евро.

Протести се провеждат днес в София

Междувременно планираният за тази вечер протест срещу Бюджет 2026 започна. Основните причини за недоволството са рамките на фискалния план и нарасналия дълг, който е над 37 млрд. евро, както и увеличението на пенсионните осигуровки.

Заради несъгласие с бюджета за следващата година на протест излязоха синдикати, част от бизнеса и опозиционни партии. Поредица от протести блокираха София, демонстрации имаше и в страната по-рано през деня. Три от тях са организирани от КТ "Подкрепа" в рамките на продължаващите демонстрации с искане за повишаване на заплатите и по-добри условия на труд за административните служители.

Национална федерация "Земеделие и горско стопанство" към синдиката се събра на протестен митинг пред Министерския съвет. Около обяд на протест излезе и Медицинска федерация "Подкрепа" срещу липсата на адекватна политика по доходите на заетите в сектор "Здравеопазване". Агенцията по заетостта, Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" и Агенцията за социално подпомагане също протестираха днес.