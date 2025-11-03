НОИ утвърди проектобюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г.

Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) утвърди проекта на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г., съобщиха от пресцентъра на НОИ. В проектозакона са отразени параметрите на предвидените за следващата година социалноосигурителни политики в страната.

В изпълнение на своите правомощия по Кодекса за социално осигуряване членовете на съвета се запознаха със заложените в документа законови промени и подкрепиха направените предложения, посочват от НОИ.

Предстои съгласуването на проектозакона в Националния съвет за тристранно сътрудничество, приемането му от Министерския съвет и окончателното му гласуване в Народното събрание.

Преди заседанието на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт социалният министър Борислав Гуцанов посочи, че за 2026 г. се предвижда от 780 лв. майчинските през втората година да станат 900 лв. Той обяви още, че минималната работна заплата се определя според действащия закон и става 1213 лв.

Пенсиите ще бъдат осъвременени толкова, колкото процента покаже швейцарското правило – някъде около 8%, каза Гуцанов. По думите му какъв ще е точният процент ще стане ясно през първата или втората седмица на следващата календарна година. Предварителните разчети показват, че минималната пенсия следващата година от 1 юли ще бъде около 679 лева. Средният размер на пенсията на един пенсионер се предвижда да достигне около 1058 лева.

Гуцанов съобщи също, че предлаганото увеличение на осигурителната вноска с 2 процентни пункта най-вероятно ще бъде прието от Надзорния съвет на НОИ.

Проектът на бюджет за 2026 г. предвижда още максималният осигурителен доход да се увеличи от 4130 лв. на 4600 лв. (2352 евро). Замразява се размерът на максималната пенсия – 3400 лв. (1739 евро).

Не е предвидено увеличения на минималния дневен размер на обезщетението за безработица – 18 лв. (9,21 евро), както и на максималния дневен размер – 107,14 лв. (54,78 евро).

Миналата сряда Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) утвърди проектобюджета на държавното обществено осигуряване. Срещу него се обявиха представители на синдикатите и бизнеса, членове на Надзорния съвет на НОИ.

Два дни по-късно от Съвета за съвместно управление обявиха, че е постигнато съгласие около основните параметри на трите бюджета за догодина – този на държавното общественото осигуряване, на Националната здравноосигурителна каса и държавния бюджет.