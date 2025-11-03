Л. Богданов: Бюджетът може да "издържи" при увеличение на данъци, без да има реакция от хората

Бюджетът може да "издържи", докато може да се увеличават данъци, без да има реакции от хората, които ги плащат. Това заяви по БНР икономистът Лъчезар Богданов.

„В България не е особено популярно вдигането на данъците. (...) Данък дивидент, общо взето няма да се усети от много хора. За осигуровките, голяма част от хората се договарят за нетна заплата за работодателя – „искам 2000 или 3000 лв. чисти пари, не ме интересуват осигуровки“, обясни главният икономист на Института за пазарна икономика по повод коментираното увеличение на данък дивидент и осигуровките. Управляващите планират увеличение на данък дивидент в Бюджет 2026, за да се повиши събираемостта на приходи в хазната и да се намали сивата икономика.

Според него хипотезата е, че тези допълнителни 50-60 лв. работникът няма да ги усети в джоба си, за да отиде да протестира с аргумента „защо ми взимате 50 лв.".

„Догодина трябва да се вдигат други данъци“, смята Богданов и за пример даде пакета в Румъния, който „удря“ всички и ДДС, вдигат се акцизи за цигари, алкохол, горива в допълнение към замразяване на разходи и съкращаване на хора. „Това ни чака и нас след две години, ако се продължи с разходите", предупреди икономистът.

Богданов е убеден, че ако управляващите сега се измъкват с тези две малки, според тях, и не толкова рискови от публична гледна точка увеличения, вероятно след две години при подобна политика без контрол върху разходите, ще има необходимост от много по-сериозни мерки.

„И тогава вече няма как да се избегне народното недоволство", прогнозира той.

Икономистът е на мнение, че очевидно обещанията няма да бъдат спазени. „Беше ясно, че пред управляващите имаше три алтернативи. Първо нищо да не правят, втората – да овладеят ръста на разходите – нарастването на заплатите, а не съкращаване, и третата – да започнат да вдигат данъци. Очевидно са избрали третата, но това няма да напълни бюджета. Дефицитът остава, но явно се влиза в период за увеличаване на данъците, които удрят активната част - стопанския живот и хората, които работят на светло и декларират всичките си доходи", категоричен е той.

Богданов посочи, че „не е въпросът дали заплатите ще се вдигнат с 10-15%, а дали този обществен сектор е оптимален за българската държава, за населението и дори като териториално разпределение".

„Държавната и общинската администрация са малко над 100 хиляди, но в образование, здравеопазване, полиция, армия и др. достигат до 590 хиляди души. Това не е администрация, не са чиновниците, но това е публичен сектор, който трябва да осигурява определени публични услуги на населението“, заяви икономистът.

Той отбеляза, че населението намалява с 20% в последните години, но в същото време целият публичен сектор се увеличава. „Броят на заетите в публичните услуги расте. България не може да издържа голям обществен сектор при намаляване на населението“, посочи цялостната картина Лъчезар Богданов.

Той напомни, че публичният сектор е по-атрактивен като работодател – особено „определени службички“. Икономистът обяви, че за шест години, още преди пандемията от COVID досега, в публичния сектор в България заплатите са нараснали със 116% и това е най-високият ръст в цяла Европа. „Следващите страни с 85% са Унгария и Хърватия – в Източна Европа заплатите растат по-бързо и това е тенденция, но при нас става с изключително високи темпове“, подчерта той.

По думите му, ако следващата година действат същите механизми, в МВР например, и заплатите пак трябва да да се вдигнат с 40% на годишна база, „няма бюджет, който да удържи запазване на дефицита при такъв ръст на заплатите в публичния сектор".

Богданов заяви, че „това е нещо, което трябва да се промени, ако има политическа смелост“.

