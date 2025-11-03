IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

Л. Богданов: Бюджетът може да "издържи" при увеличение на данъци, без да има реакция от хората

Ако се продължи както досега с разходите, след две години ни чака румънският сценарий, предупреди икономистът

11:52 | 03.11.25 г. 6
Снимка: Димитър Кьосемарлиев/ Investor Media Group
Бюджетът може да "издържи", докато може да се увеличават данъци, без да има реакции от хората, които ги плащат. Това заяви по БНР икономистът Лъчезар Богданов.

„В България не е особено популярно вдигането на данъците. (...) Данък дивидент, общо взето няма да се усети от много хора. За осигуровките, голяма част от хората се договарят за нетна заплата за работодателя – „искам 2000 или 3000 лв. чисти пари, не ме интересуват осигуровки“, обясни главният икономист на Института за пазарна икономика по повод коментираното увеличение на данък дивидент и осигуровките. Управляващите планират увеличение на данък дивидент в Бюджет 2026, за да се повиши събираемостта на приходи в хазната и да се намали сивата икономика.

Според него хипотезата е, че тези допълнителни 50-60 лв. работникът няма да ги усети в джоба си, за да отиде да протестира с аргумента „защо ми взимате 50 лв.".

„Догодина трябва да се вдигат други данъци“, смята Богданов и за пример даде пакета в Румъния, който „удря“ всички и ДДС, вдигат се акцизи за цигари, алкохол, горива в допълнение към замразяване на разходи и съкращаване на хора. „Това ни чака и нас след две години, ако се продължи с разходите", предупреди икономистът.

Богданов е убеден, че ако управляващите сега се измъкват с тези две малки, според тях, и не толкова рискови от публична гледна точка увеличения, вероятно след две години при подобна политика без контрол върху разходите, ще има необходимост от много по-сериозни мерки.

„И тогава вече няма как да се избегне народното недоволство", прогнозира той.

Икономистът е на мнение, че очевидно обещанията няма да бъдат спазени. „Беше ясно, че пред управляващите имаше три алтернативи. Първо нищо да не правят, втората – да овладеят ръста на разходите – нарастването на заплатите, а не съкращаване, и третата – да започнат да вдигат данъци. Очевидно са избрали третата, но това няма да напълни бюджета. Дефицитът остава, но явно се влиза в период за увеличаване на данъците, които удрят активната част - стопанския живот и хората, които работят на светло и декларират всичките си доходи", категоричен е той.

Богданов посочи, че „не е въпросът дали заплатите ще се вдигнат с 10-15%, а дали този обществен сектор е оптимален за българската държава, за населението и дори като териториално разпределение".

„Държавната и общинската администрация са малко над 100 хиляди, но в образование, здравеопазване, полиция, армия и др. достигат до 590 хиляди души. Това не е администрация, не са чиновниците, но това е публичен сектор, който трябва да осигурява определени публични услуги на населението“, заяви икономистът.

Той отбеляза, че населението намалява с 20% в последните години, но в същото време целият публичен сектор се увеличава. „Броят на заетите в публичните услуги расте. България не може да издържа голям обществен сектор при намаляване на населението“, посочи цялостната картина Лъчезар Богданов.

Той напомни, че публичният сектор е по-атрактивен като работодател – особено „определени службички“. Икономистът обяви, че за шест години, още преди пандемията от COVID досега, в публичния сектор в България заплатите са нараснали със 116% и това е най-високият ръст в цяла Европа. „Следващите страни с 85% са Унгария и Хърватия – в Източна Европа заплатите растат по-бързо и това е тенденция, но при нас става с изключително високи темпове“, подчерта той.

По думите му, ако следващата година действат същите механизми, в МВР например, и заплатите пак трябва да да се вдигнат с 40% на годишна база, „няма бюджет, който да удържи запазване на дефицита при такъв ръст на заплатите в публичния сектор".

Богданов заяви, че „това е нещо, което трябва да се промени, ако има политическа смелост“.

Последна актуализация: 11:52 | 03.11.25 г.
Лъчезар Богданов данъци данък дивидент осигуровки Бюджет 2026 икономиката на България
Коментари

6
rate up comment 1 rate down comment 0
data
преди 28 минути
Замразете доходите и инфлацията ще свърши всичко останало
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
5
rate up comment 3 rate down comment 0
Trustcrusher
преди 1 час
До: Repoman Съгласен съм за прогресивния данък и хазарта, частично за акцизите (търговците само чакат повод за спекулация с цените, както виждаме и в момента, и по-скъпи горива са идеален такъв), и не съм съглсен за диференциран ДДС. Но все пак моето мнение е, че разходите, а не приходите, са проблемът. Не е ок да се върви с хронични дефицити при икономически растеж. Не може да се започва бюджетирането от разходите, и да се измислят приходи...такива неща.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
4
rate up comment 4 rate down comment 0
Repoman
преди 2 часа
До: Trustcrusher, така е, не отричам. Но истината е, че данъчната рефомра е прекалено дълго отлагана и е крайно време за нея. Последните години все на дефицит караме, отделно и разходите станаха огромни и неефективни. Поне приходите да бяха рационализирани, но и те не са. Някое от следващите управления може и да успее да оправи положението, и то не защото ще иска, а защото ще му се наложи да го направи.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
3
rate up comment 7 rate down comment 3
Trustcrusher
преди 2 часа
До: Repoman А ако се отрежат само 20-30% от кражбите през обществени поръчки, дори няма да има нужда от реформи. Ще има пари за всичко и даже ще има балансиран бюджет. Заплатите също са проблем, но повече принципен. Простите ***....си и ДебилБъл не само не спряха хранилките на предходните управляващи, а си насложиха и техните, а настоящите им ги оставиха. Не става всички да крадат. Безумните разходи за зелен хайвер и за оръжейните фирми на блекрок даже няма смисъл да ги споменаваме.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 16 rate down comment 3
Slavi.13
преди 2 часа
Да...а администрацията кога ?! 600 000 са на издръжка на бюджета при 6 000 000 население с деца и пенсионери. Това прави 1 чиновник на 5 работещи...това нормално ли е?! Докога държавните чиновници НЯМА да си плащат осигуровките като нормалните хора ? Защо на сектор сигурност заплатите в тази криза ще се вдигат с 15-20% ???, а медицинските сестри и докторите ще се молят за 1000-1500 лв.???
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 13 rate down comment 2
Repoman
преди 3 часа
Ако ще се вдигат данъци е ясно какво трябва да се направи:1. Акцизите, особено на алкохола, цигатрите и горивата ни са най-ниски в ЕС, да се вдигнат.2. Облагането на хазарта да стане нормално, а не да е ниско и преференциално.3. Прогресивен ДОД.4. Диференцирано ДДС, както е в ЕС, за храни и лекарства да е ниско.5. Актуализиране на МДТ, защото са символични.Това трябва да се направи и то от много години. Реално е цяла данъчна реформа, за която се говори от поне 15г. и нищо не се прави ...
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
