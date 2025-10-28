Проектът за Бюджет 2026: Скок на пенсионните вноски и максималния осигуритеен праг

По-висока осигурителна вноска за пенсия с два процентни пункта, по-висок максимален осигурителен доход и замразяване на майчинството за втората година са заложени в проектобюджета за следващата година. Това съобщава БНР, позовавайки се на проекторазчети, с които разполага. Все още параметрите на макрорамката не са обявени официално от Министерството на финансите.

Според информацията от 1 януари 2026 г. общата осигурителна вноска за хората, родени преди 1 януари 1960 г., ще се повиши от 19,8% на 21,8%, а за родените след 31 декември 1959 г. - от 14,8% на 16,8%. Предвидено е и още едно покачване с 1 процент през 2028 г.

С проекта на бюджет на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за следващата година се определя от 1 юли 2026 г. минималната пенсия за стаж и възраст да е 346,87 евро. Средният размер на пенсията на един пенсионер се предвижда да достигне малко над 541,20 евро. За 2026 г. максималният размер на получаваните една или повече пенсии, без добавките към тях, се запазва на нивото от тази година - 3400 лева, или 1738,40 евро.

Пенсиите, отпуснати до 31 декември тази година, ще се осъвременят от 1 юли догодина с решение на Надзорния съвет на НОИ с процент, определен по швейцарското правило. Точната стойност ще бъде определена след получаване на отчетените стойности за инфлацията и ръста на осигурителния доход през годината. Очакваният реален ръст на пенсиите е с 4,8% при прогнозирана стойност на средногодишната инфлация от 3,5 на сто.

Разчетено е максималният осигурителен доход за всички осигурени лица да достигне 2352 евро (4607 лв.), което е увеличение спрямо сегашните нива от 4130 лева.

Запазва се размерът на обезщетението за отглеждане на дете до двегодишна възраст - то ще е почти 399 евро.

Управляващите не планират да увеличават минималния дневен размер на обезщетението за безработица от 9,21 евро, както и максималния дневен размер – 54,78 евро.

Според информацията на БНР в проектобюджета за 2026 година е предвидено от 1 януари догодина минималната работна заплата да бъде 605 евро (около 1183 лева). Това е по-малко от 1213 лева или малко над 620 евро, колкото би трябвало да бъде по законовата формула, разписана в Кодекса на труда.

„Все още не е ясно какъв ще бъде размерът на минималната работна заплата“, коментира по-рано министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов. На вчерашното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество представителите на КНСБ настояха социалният министър Борислав Гуцанов да обяви официалния размер на минималното възнаграждение, заложено в бюджета. Той заяви, че става въпрос за вече обсъжданата стойност от 1213 лева, договорена със синдикатите и бизнеса.

"Подписал съм размерът на минималната работна заплата да бъде 1213 лв. Това мина през Националния съвет за тристранно сътрудничество, подписано е от мен. Вече трябва да се види в бюджета кое е възможно и кое не", обясни Гуцанов днес.