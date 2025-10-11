Д. Радев: Бюджетът е изправен пред сериозни трудности

Трябва да се пречупи тренда на процикличната фискална политика, която е фактор за увеличаване на цените на стоките и услугите. Това каза пред БНТ управителят на БНБ Димитър Радев в отговор на въпрос какъв трябва да бъде подходът при изготвянето на бюджета за 2026 г. Това ще е първият бюджет на страната ни в еврозоната.

"Не е тайна, че бюджетът е изправен пред сериозни трудности. Генезисът на тези трудности е политическата криза след 2020 г. и свързаното с нея разклащане на фискалната позиция. Определено има тренд на влошаване през последните години и този тренд трябва да бъде пречупен. В този смисъл бюджетът за 2026 г. ще бъде индикатор дали има достатъчно здрав разум и политическа воля това да се направи", подчерта Радев.

По отношение на инфлацията управителят на БНБ каза, че "ще завършим с по-висока инфлация от тази, която е в еврозоната, но все още в управляеми рамки". "Няма да има особен драматизъм поне в това, което официално се наблюдава и отчита като инфлация. Разбира се, дискусията, и публичната, и сред хората за това колко са високи цените в магазините, ще продължи, но от макроикономическа гледна точка това няма да представлява сериозен дисбаланс. Аз мисля, че сега имаме отлична възможност да направим така, че да продължим с процеса на увеличаване на реалните доходи и на възстановяване на фискалните буфери, ако фокусираме вниманието си върху това, което става в разходната част на бюджета, и го управляваме по най-разумния начин", посочи той.

Той предупреди обаче, че "ако продължават тези проблеми да ескалират, ще се окажем в положение, в което няма да има полезни ходове, нещо, което виждаме в момента. Вие споменахте Франция, но имаме такъв пример и близо до България - Румъния".

Според него "има желание на управляващите наистина да се вдигат определени данъчни тежести". Той посочи, че този сценарий ще бъде невъзможен в България, ако без забавяне се вземат мерки да пречупим негативния тренд по отношение на фискалната позиция от последните години.

"Ако оставим тези проблеми да ескалират, неопределено ще останем на пътя на това, което вие нарекохте румънски сценарий. Вижте, нашата приходна система, включително данъчната система, нейният дизайн е направен така, че да осигури безпроблемно финансиране на държавни разходи в размер до около 40% от брутният вътрешен продукт. Ако ние поддържаме устойчиво тези разходи значително над тази граница, това неизбежно поражда два въпроса. Как ще се финансират? И отговорите не са толкова сложни. Чрез дълг или чрез увеличение на данъците, или чрез комбинация на тези две възможности. А те не са добри възможности", посочи управителят на централната банка.

Димитър Радев подчерта, че фокусът трябва да бъде върху това да овладеем фискалната експанзия, да пречупим тренда на проциклична фискална политика. "В този смисъл, да, аз мисля, че бюджетът за 2026 г. е може би по-важен от бюджетите през всяка една от последните поне 5 години," каза още управителят на БНБ.

