ПП-ДБ внесе вота на недоверие към кабинета „Желязков“

Ако правителството не подаде оставка, в деня на вота ще свикаме още по-голям протест, обяви Асен Василев

12:48 | 05.12.25 г. 2
Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС

„Продължаваме Промяната - Демократична България" внесе вота на недоверие към правителството на Росен Желязков за провал в икономическата политика. Това е шести вот срещу кабинета и идва след масови протести в страната. Вотът беше внесен в деловодството на Народното събрание с подкрепата на „Алианс за права и свободи" и МЕЧ.

„Явно правителството не чу големия протест и не си подаде оставката, днес, както обещахме, внесохме вот на недоверие към правителството“, съобщи председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев на брифинг в парламента.

Той посочи, че това е първият вот с активното участие на най-младото поколение на страната. „Бъдещето принадлежи на тях и сме длъжни да го осигурим“, каза Василев, цитиран от БТА.

„Ако правителството не подаде оставка, ще свикаме още по-голям протест от този на 1 декември, в деня на обсъждане на вота, което вероятно ще бъде вторник или сряда“, допълни Василев и призова всички български граждани да се включат в него.

Очакванията са да се отиде на избори максимално бързо и да има по-висока избирателна активност, в която да се „удавят" купенините гласове и Пеевски да остане „електорално джудже". Трябва следващите избори да бъдат масови, честни и Делян Пеевски да бъде изолиран от политическата система, каза Божидар Божанов.

Ивайло Мирчев призова Пеевски да спре да си играе с „етническата карта" на страната и да не използва българските роми и турци като „жив щит". Според него Пеевски в събота събира областни координатори, за да им даде квоти за организация на контрапротест следващата седмица. 

По повод вота на недоверие към правителството Бойко Борисов заяви, че всяка партия има право да го поиска и трябва да се видят мотивите.

Правителството няма да подава оставка, защото се справя с управлението и икономиката на страната расте бързо, заяви по-рано днес в парламента премиерът Росен Желязков.

khao
преди 1 час
До: RoyBatty Не лъжи, пръъчи! Никога не си гласувал за тия розови сладури... като комунистически наследник основно гласуваш за бсп, а от скоро за костя... все пак си роден зада служиш на русия! :):)
RoyBatty
преди 2 часа
"Стани да седна"? Оставка на текущите - ОК! А после? Тези от снимката са театрални герои! Като видят камера насреща им и започват театрални истерии и драми! Въведоха нов похват в новините - викай пред камера в лицето на опонента! Доста евтино, посредстено и противно! Не знам за Вас, НО няма повече да гласувам за фалшивите герои от снимката! Няма и за текущите разбира се!
