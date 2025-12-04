Скандалът с Могерини може да прати ЕС в най-тежката криза от десетилетия

Урсула фон дер Лайен е изправена пред най-сериозното предизвикателство пред отчетността на ЕС от поколение насам – разследване за измама, в което са замесени две водещи имена в Брюксел, и което може да прерасне в пълномащабна криза, пише Politico в материал.

Точно година след началото на втория си мандат като председател на Европейската комисия (ЕК) Фон дер Лайен, измъчвана от въпроси за ангажимента си към прозрачността и тлеещо напрежение с външнополитическото крило на блока, трябва да намери начин да не се забърква в скандал, който зрее още от първите ѝ години на поста.

Съобщението на Европейската прокуратура, че бившият ръководител на външните работи на ЕС и високопоставен дипломат от Комисията на Фон дер Лайен, са били задържани във вторник, стана повод критиците ѝ да заговорят за четвърти вот на недоверие.

„Доверието в нашите институции е заложено на карта“, каза Манон Обри, съпредседател на Левицата в Европейския парламент.

Ако бъдат доказани, твърденията може да дадат началото на най-големия скандал в Брюксел след масовата оставка на комисията „Жак Сантер“ през 1999 г. заради обвинения във финансови злоупотреби.

Полицията задържа бившия заместник-председател на ЕК Федерика Могерини, италиански политик от лявоцентристкия кръг, която ръководеше външнополитическото крило на ЕС – Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), от 2014 г. до 2019 г., както и Стефано Санино, италиански държавен служител, който беше генерален секретар на ЕСВД от 2021 г. до замяната му по-рано тази година.

Европейската прокуратура заяви, че има „силни подозрения“, че тръжната процедура от 2021-2022 г. за създаване на дипломатическа академия към Колежа на Европа, където Могерини е ректор, не е била справедлива и че фактите, ако бъдат доказани, „биха могли да представляват измама при обществени поръчки, корупция, конфликт на интереси и нарушение на професионалната тайна“.

Сагата изглежда ще разпали и без това обтегнатите отношения между Фон дер Лайен и настоящия шеф на ЕСВД, върховния представител на ЕС по външната политика Кая Калас. За това съобщават четирима служители на ЕС пред Politico. По-рано тази година Санино напусна поста си на генерален секретар и зае видно място в комисията на Фон дер Лайен.

Разследването се случва в момент, когато евроскептичните, популистките и крайнодесните партии са яхнали вълната на народното недоволство и когато самият ЕС оказва натиск върху държави както в блока, така и извън него заради собствените им корупционни скандали.

„Забавно е как Брюксел изнася лекции на всички за „върховенството на закона“, докато собствените му институции приличат повече на криминален сериал, отколкото на функциониращ съюз“, коментира в социалната мрежа Х Золтан Ковач, говорител на правителството на Унгария, което е обект на критики от ЕС.

Румънският евродепутат Георге Пиперя, член на дясната група Европейски консерватори и реформисти, който стоеше зад неуспешния вот на недоверие срещу Фон дер Лайен през юли, каза пред Politico, че обмисля опит да задейства ново предложение.

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви пред държавните медии, че в ЕС „предпочитат да пренебрегват собствените си проблеми, докато постоянно изнасят лекции на всички останали“.

Последните събития са факт след скандала „Катаргейт“ от 2022 г., когато държавата от Персийския залив беше обвинена в опит да повлияе на евродепутатите чрез подкупи и подаръци, както и след тазгодишното разследване за подкупи във връзка с лобистка дейност на китайския технологичен гигант Huawei в Европа.

В същото време през 2012 г. тогавашният еврокомисар по здравеопазването Джон Дали подаде оставка заради скандал с лобиране в тютюневата индустрия. Самата Фон дер Лайен беше подложена на остри критики от Общия съд на ЕС, който по-рано тази година постанови, че тя не е трябвало да укрива от обществеността текстовите съобщения, които е обменила с главния изпълнителен директор на фармацевтичния гигант Pfizer по време на пандемията от Covid-19.

Разкритията от вторник са много по-опасни за Комисията предвид високия профил на заподозрените и сериозността на обвиненията, пред които са изправени.

„Това не е добре за европейските институции и за услугите на Комисията. Не е добре за Европа, отклонява вниманието от други неща“, коментира във връзка с последните събития представител на ЕК, пожелал анонимност. „Това налага идеята за елитаризъм, за неформална мрежа, която прави услуги. Също така, Могерини беше един от най-успешните [върховни представители на ЕС], не е добре по отношение на публичната дипломация“, посочва още представителят.