Фон дер Лайен и Коща в Копенхаген: битка за лидерство без резултат

Председателите на Европейската комисия (ЕК) и на Европейския съвет имат едно общо нещо помежду си – идеите им не се реализират.

Това стана очевидно още преди срещата на върха на лидерите на Европейския съюз (ЕС) в Копенхаген в сряда да бъде удължена над предвиденото време. Президентите и министър-председателите използваха платформата, за да настояват, че трябва да се направи нещо по отношение на руската агресия, но без да постигнат консенсус какво точно трябва да е това нещо.

Предложенията както на председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен, така и на лидера на Европейския съвет Антонио Коща срещнаха силна съпротива: тези на Фон дер Лайен – от най-големите и най-влиятелни страни в ЕС като Германия, Франция и Италия, които естествено са предпазливи към превишаването на правомощията на Комисията; тези на Коща – от Унгария. Това подчерта, че в крайна сметка 27-те страни от блока все още дърпат конците.

Фон дер Лайен, която все повече се превръща в лицето на ЕС – поне що се отнася до Доналд Тръмп – направи опит да получи подкрепа в Копенхаген за създаването на „стена от дронове“, която да открива и сваля дронове, летящи над източната част на Европа. Но концепцията като такава беше отхвърлена от най-големите държави.

„Резервиран съм“, каза френският президент Еманюел Макрон и добави, че „нещата [трябва да бъдат] малко по-сложни“. Германският канцлер Фридрих Мерц също е изразил своето несъгласие в залата на срещата на върха, казват трима официални представители. Очаква се идеята за противодроновите мерки да се превърне в нещо друго, най-вероятно с друго име.

Председателят на Европейския съвет, който се състои от 27-те правителства на блока, искаше да използва срещата на върха, за да настоява за споразумение за премахване на необходимостта всички членове да дават съгласието си за присъединяването на нови страни към ЕС. Идеята беше да се улесни присъединяването на Украйна и Молдова, като се преодолеят държави като Унгария, които искат да попречат на това.

Но и това не стигна далеч. В залата на срещата унгарският премиер Виктор Орбан отхвърли идеята, посочват трима дипломати, запознати с дискусиите в Копенхаген. Очакванията, че скоро ще се променят правилата за гласуване, не са големи, добавят те.

Лидерите все пак решиха, че трябва да продължат работата си по намирането на начин да използват руските активи на стойност 140 млрд. евро, замразени в Европа след инвазията на Москва през 2022 г., за да финансират Украйна. Те също така потвърдиха решимостта си да намерят начин да се справят с нахлуването на руски дронове в европейското въздушно пространство, но нито една от тези идеи не намери конкретно решение.

Лидерска роля

Една от причините, поради които двамата председатели искаха да направят силно впечатление, е, че се борят за значимост и искат да покажат, че лично правят всичко възможно, за да помогнат на Украйна, посочват тримата дипломати.

Въпреки че Фон дер Лайен е направила много предложения за укрепване на отбраната на ЕС, това остава основна част от индивидуалните правомощия на националните правителства. Най-големите държави в блока не искат Комисията да им отнеме властта. По-малките страни са по-оптимистични, особено тези в Източна Европа, защото се чувстват по-уязвими от руската заплаха.

Коща искаше да покаже, че и той може да играе лидерска роля, казват двама дипломати. Досега той е играл предимно поддържаща роля, оставяйки Фон дер Лайен да се наслаждава на вниманието. Като лявоцентристки лидер, председателстващ група от лидери, повечето от които са дясноцентристи, Коща трябва да избира битките си.

Въпреки това официалните лица все още не разбират защо въпросът за разширяването е кауза, за която той полага всичките си усилия предвид малките шансове за успех. Все още има вероятност той да има план Б, казва официален представител, запознат с дискусиите в ЕС.

Звучи като популизъм

Официалните лица отхвърлиха критиките, че Фон дер Лайен и Коща налагат натиск за лошо обмислени предложения. „Това се нарича лидерство“, казва друг служител на ЕС, намеквайки, че идеите се обсъждат, постепенно се прокарват и развиват, преди да се превърнат в реалност.

Срещата на върха показа, че най-влиятелните държавни лидери в Европа все още имат последната дума. Това понякога може да бъде обезпокоително за онези, които управляват механизма на блока в Брюксел – особено когато чуят лидер като германския Мерц да започне да говори, сякаш критикуването на ЕС носи политически капитал.

През последните дни той атакува Комисията за прекомерна бюрокрация. Длъжностните лица и дипломатите от ЕС смятат, че това звучи като популизъм. Те също така смятат, че знаят какво се крие зад това: той им казва да се върнат в мястото си.

За Фон дер Лайен и Коща това означава, че все още им предстои трудна битка.