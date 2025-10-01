Орбан има неочаквани съюзници, с които да блокира членството на Украйна в ЕС

Европейските лидери дискутират в Копенхаген днес (1 октомври) предложение за промяна в процедурата за взимане на решения по процедурата за разширяването на ЕС, пише европейското издание Politico. То идва от председателя на Европейския съвет Антониу Коща и предвижда решението за начало на преговорния процес с кадидатите за членство да става не с пълно единодушие, а с мнозинство. Целта е да бъде преодоляно ветото на Унгария за старта на преговорния процес на Украйна и Молдова.

Според Politico на днешата среща унгарският премиер Виктор Орбан ще срещне неочаквани съюзници. Действително, те ще бъдат водени от други мотиви, но това не е фактор в случая. Орбан е един от приближените на руския президент Владимир Путин в ЕС и е сред най-враждебно настроените срещу Украйна лидери в общността. Но сред противниците на идеята ще се наредят и държави, които по една или друга причина искат да запазят контрола си за разширяваето на ЕС.

Сред тях например са България, която иска да има последната дума за члеството на Република Северна Македония, Хърватия - на Сърбия, а Гърция и Кипър - на Турция. Дори и един от най-големите съюзници на Украйна - президентът на Франция Еманюел Макрон, може да се противопостави на идеята, за да запази правото на вето за членство на проблемни държави.

Не всички са против идеята на Коща - президентът на Финландия Александър Стуб вече заяви, че подкрепя предложения, които да направят процеса за взимане на решения в ЕС по-гъвкав. "Лично приветствам това, още повече, когато се отнася до Украйна", обяви той.

Но като цяло настроенията са други. "Не променяме правилата на играта, докато играем, защото на някого не му харесват", казва събеседник на Politico.

Според Европейската комисия и Украйна, и Молдова са изпълнили условията и могат да започнат първите преговори. Председателят Урсула фон дер Лайен на няколко пъти коментира, че "Украйна е част от ЕС" и дори отбеляза, че Киев може да стане член на общността до 2030 година, ако удържи сегашния темп на реформи в правната система и в икономиката.

В своя път към ЕС Украйна е свързана с Молдова. За тях отлагането на преговорите има висока цена - и двамата президенти Мая Санду и Володимир Зеленски са поставили европейското членство като противовес на руската сфера на влияние.

Коща иска да види старта на преговорите, посочвайки, че и в двете страни вече започват да се виждат признаци на разочарование. И макар публично Виктор Орбан е сам в коментарите си, че Украйна няма място в ЕС, но зад затворените врати много европейски лидери могат да намерят основание да го подкрепят, пише в заключение Politico.