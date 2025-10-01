Между надеждата и ветото: бъдещето на Украйна в ЕС

Европейският съюз провежда тази седмица кампания за спечелване на умовете и сърцата на хората в Украйна, като организира среща с унгарското малцинство в западната част на страната в опит да намали напрежението между двете съседни държави, което заплашва кандидатурата за присъединяване на страната към блока, разказва Ройтерс.

Украйна иска да ускори процеса на присъединяване към съставения от 27-членния блок, тъй като смята това за най-реалистичен път за икономическо процъфтяване и за създаване на буфер срещу заплахата, която идва от Русия след инвазията през 2022 г.

Целта за членство обаче не е лесно постижима, тъй като Брюксел е вдигнал високо летвата по редица критерии, които Украйна ще трябва да покрие, а противопоставянето на Унгария става все по-категорично.

Будапеща е обезпокоена за правата на унгарското малцинство

Унгарското правителство изразява опасения, включващи езиковите права на етническите унгарци в Украйна, и се аргументира със заплахи за сигурността и икономиката на страната си, в случай че Украйна се присъедини към ЕС.

"Няма разширяване без защита на правата на малцинствата", заяви в понеделник еврокомисарят по разширяването Марта Кос пред представители на малцинствата в Ужгород, Западна Украйна, където посети училища за деца от унгарското и словашкото малцинство.

Отношенията между Унгария и Украйна се влошиха през последните седмици, след като Киев заяви, че дронове, навлезли в украинското въздушно пространство, може да са дошли от Унгария, което накара Будапеща да предположи, че украинският президент Володимир Зеленски "си е изгубил ума".

И двете държави експулсираха реципрочно свои дипломати, забраниха взаимно новинарски сайтове и наложиха забрана за влизане на територията им на поне един военен представител на другата страна. В понеделник унгарският премиер Виктор Орбан постави под съмнение суверенитета на Украйна.

В училище, където учениците учат унгарски, украински и английски език, Кос разговаря с тийнейджъри за ЕС, беше помолена от ученици да прочете на глас пасажи от унгарски учебник и изгледа представени от облечени в народни носии деца унгарски народни танци.

"Ние сме 27 и се надяваме Украйна скоро също да бъде сред нас", каза еврокомисарят на децата.

В словашко училище тийнейджър попита Кос за перспективите на Украйна за присъединяване към ЕС. "Много са добри. Може някой от вас дори да стане еврокомисар", отговори тя.

Орбан прави от позицията си към Украйна тема на предизборната си кампания

Унгарският премиер Виктор Орбан, който е по-близо до Кремъл, отколкото до европейските лидери, и се готви за оспорвани избори догодина, се противопоставя на започването на предприсъединителни преговори с Украйна и направи тази си позиция тема на предизборната си кампания.

Представители на властите в европейски държави виждат в това циничен начин да се попречи на Украйна да напредне по пътя към членство.

"Унгария иска права, каквито тези малцинства никога не са имали преди и никога не са искали да получат", каза европейски официален представител, поискал да остане анонимен, за да говори по тази чувствителна тема. "Румъния също има свое малцинство в Украйна, но това никога не е създавало проблеми", добави той.