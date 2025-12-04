Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX надвиши 1090 пункта за първи път от 10 юли 2008 г., което е нов над 17-годишен връх за бенчмарка. Индексът се повиши с 0,67% в сесията в четвъртък до 1095,44 пункта.

Най-силна подкрепа на SOFIX оказаха акциите на „Доверие Обединен Холдинг“ АД, които поскъпнаха с 6,21% в четвъртък. Следват акциите на самата БФБ с ръст от 1,75%, на „Централна кооперативна банка“ (ЦКБ) с 1,71% и „Адванс Терафонд“ с 1,11%.

Само две от акциите, включени в състава на индекса, отчетоха спадове в сесията – „Смарт Органик“ с 1,27% и „Еврохолд България“ с 0,53%.

Индексът на 40-те най-ликвидни акции BGBX40 се повиши с 0,34% до 195,72 пункта, индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT добави 0,21% до 227,48 пункта, а BGTR30 – с минималните 0,03% до 952,81 пункта.

Само индексът на малките и средни предприятия beamX отчете спад в сесията – с 0,72% до 108,76 пункта.

Оборотът на борсата надвиши 3,1 млн. лева в сесията, като 1,9 млн. лева се формираха от търговията на основен пазар, а още близо 1,1 млн. лева – от алтернативен пазар.

Лидер по оборот е „ВФ Алтърнатив“ с малко над 1 млн. лева, следвано от „Грийн Иновейшън“ с над 205,1 хил. лева и „Доверие Обединен Холдинг“ със 133,4 хил. лева.

„Доверие Обединен Холдинг“ е най-поскъпващата акция и от BGBX40, следвана от „София комерс-Заложни къщи“ с ръст от 3,53%, „Трейс Груп Холд“ с 2,88%, „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ с 2,08% и „ЕМКА“ с 2,02%.

Акциите на „Агрия Груп Холдинг“ са най-губещите от включените в индекса със спад от 4,38%, следвани от „Стара планина холд“ с понижение от 3,55% и „Смарт Органик“.

От beamX акциите на „Дронамикс Кепитъл“ поевтиняха с 2,4%, а на „ИмПулс Растеж“ – с 1,44%.