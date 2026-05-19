Учените отхвърлят най-мрачния климатичен сценарий

Не се случва често сценариите, използвани от учените, за да предвидят последиците от изменението на климата, да получават широко обществено внимание. Но скорошна статия за сценарии относно глобалното затопляне предизвика дискусия в световен мащаб, включително в Белия дом, пише Bloomberg.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, който определя изменението на климата като измама, ликуваше в социалните платформи през уикенда, посочвайки, че документът постепенно е премахнал най-лошия сценарий, известен като RCP8.5. Организацията на обединените нации (ООН) „току-що призна, че собствените ѝ прогнози (RCP8.5) са били ГРЕШНИ!“, изтъкна той.

Учени, а не ООН, изтеглят RCP8.5 от употреба в бъдещи климатични изследвания; през последното десетилетие той беше основен елемент в знаковите климатични доклади на ООН. Но краят на ерата на RCP8.5 е резултат не от грешки, според учените, а от скорошни изследвания на пътищата на емисиите, които са направили стария най-лош сценарий неуместен.

„Твърденията са неверни“, изтъква под публикацията на Тръмп Детлеф ван Вуурен, експерт по климатично моделиране в университета в Утрехт. „RCP8.5 не беше грешен“.

„Стана неправдоподобен“, пишат Ван Вуурен и неговите съавтори в статията, поради приемането на климатични политики в света и развитието на зелените индустрии.

Климатичните скептици, по-специално, се възползват от промяната като доказателство, че рисковете от глобалното затопляне са преувеличени. Забележките на Тръмп не се появиха от нищото: RCP8.5 е привлякъл достатъчно критики през годините, за да се превърне в редовна мишена на политическата десница, която го смята за крайна и преувеличена теория. Премахването на сценария беше посочено като цел в доклада „Проект 2025“ на Heritage Foundation.

Но това, което наистина доказва, според германското министерство на околната среда, е, че климатичната политика работи. „В крайна сметка, когато даден сценарий с емисии е изключен поради ефективна климатична политика, това е така, защото миналата климатична политика е оказала влияние“, изтъква министерството.

RCP8.5 е съкращение от representative concentration pathway 8.5 (представителна пътека на концентрация 8.5 – бел. прев.) и прогнозира потенциалните въздействия от интензивното глобално затопляне спрямо няколко сценария с по-умерено затопляне. Той е официално въведен през 2011 г. и рестартиран през 2017 г. и се използва широко в научните изследвания. Сценарият е проектиран като такъв с ниска вероятност и голямо въздействие.

Учените разработват стандартизирани сценарии за емисии, за да могат логически да сравняват резултатите от своите независими модели. Те могат да се разглеждат като сюжетни линии за това как светът може да се промени в бъдеще - покачването или спадането на емисиите на парникови газове, населението, икономическия растеж и напредъка на технологиите. Те ги преразглеждат и актуализират редовно.

Ван Вуурен и повече от 40 други учени представиха новото поколение в своята априлска статия. Те преименуваха сценариите, вариращи от „сценарий с високи нива на емисии“ до „сценарий с много ниски нива на емисии“, включиха критики към RCP8.5 и като цяло актуализираха сюжетните линии, за да отразят всичко, което науката е научила през последното десетилетие.

За учените, преразглеждането не обезсилва минали изследвания, които са използвали RCP8.5. „Трябва да продължим да разчитаме на тези документи“, изтъква Мадисън Кондън, доцент по право в Бостънския университет.

Критиките към RCP8.5 се появиха за първи път преди близо десетилетие, когато докторант от Университета на Британска Колумбия на име Джъстин Ричи установява, че RCP8.5 е неосъществим, защото предполага, че човечеството ще изгори такъв обем от въглища, какъвто на практика не съществува .

Така започва дългогодишен спор, който се разпространява от научни списания, през новини, и накрая до консервативни дискусионни теми.

Това, което позволява на RCP8.5 за първи път да се откъсне от света на списанията и конференциите, е невъзможното количество изгаряне на въглища, което предполага.

Усложнението е следното: Все още е възможно Земята да се затопли толкова много, защото учените не знаят точно как планетата ще реагира на самото затопляне. В зависимост от облачната покривка, топенето на леда, топенето на вечната замръзналост и други фактори, изменението на климата може да е по-лошо от очакваното.

Настоящата траектория на емисиите на планетата все още е „значително по-висока от средната траектория“ и следователно опасна, казва Ван Вуурен.

Светът се е затоплил с 1,3 градуса по Целзий от индустриализацията насам - в рамките на десетилетия, базирани на сценарии. Настоящите прогнози показват, че светът може да се затопли с 2,7 градуса по Целзий до 2100 г., близо двойно повече от ограничението от 1,5 градуса, договорено по време на Парижкото споразумение по колата през 2015 г. Последното най-мрачно предположение на Ван Вуурен за затопляне при новия сценарий с високи емисии е 3,5 градуса.

„Просто като следствие от времето, оригиналният RCP8.5 вече е станал неактуален“, изтъква той. „Това не означава, че сме на правия път“, предупреждава ученият.