Зелената енергия си пробива път в САЩ въпреки спънките на Тръмп

През 2025 година в САЩ инсталираните батерийни мощности са достигнали рекордните 58 гигаватчаса, а през 2026 година се очаква нов ръст – от 21% до 70 гигаватчаса. Това показват данни на Асоциацията на индустрията за соларна енергетика. 74% от новите батерии са инсталирани в Калифорния, Аризона и сърцето на петролната индустрия на САЩ – Тексас.

Очакванията са, че до 2030 година батерийните мощности в САЩ ще надхвърлят 110 гигаватчаса.

Тези данни показват, че въпреки пречките, които залагат властите, зелената енергия си пробива път в САЩ, отбелязва Bloomberg. Търсенето на батериите се увеличава на фона на развитието на соларните централи и търсенето на електроенергия. Те стабилизират профила на възобновяемите енергийни източници, а разходите за изграждането на соларните и вятърните паркове намаляват в последните години.

Повечето батерии са изградени от комунални компании, чиято цел е да балансира мрежата и да държат цените на електроенергията по-ниски, се казва още в доклада.

При администрацията на Джо Байдън зелената енергия получи стимули и данъчни облекчения, но те бяха премахнати при връщането на Доналд Тръмп в Белия дом. Неговата политика е насочена към подкрепа на изкопаемите горива, определяйки ги като най-евтините възможни, а от друга страна основният конкурент на Вашингтон - Китай, е лидер в производството на повечето съоръжения в зелените централи.