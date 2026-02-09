Парадоксът на ЕС - произвежда евтин ток в излишък, но не може да се възползва

В летен слънчев следобед соларните паркове в Испания произвеждат много повече електроенергия, отколкото страната потребява, но тесните места в мрежата пречат на износа към северните части на континента и така другите части на Европа не могат да използват този излишък, пише в редакционен коментар Bloomberg. Според публикацията това е част от енергийния парадокс, който подкопава конкурентоспособността на ЕС и енергийната сигурност на региона.

Държавите от ЕС изградиха със забележителна скорост нови мощности, използвайки възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и днес по-голямата част от електроенергията се произвежда от вятърни, соларни, водни и ядрени централи, тоест с нисковъглероден отпечатък. Не се обръща обаче внимание на интерконекторите между отделните държави и енергийният потенциал остава неизползван.

Нещо повече - през 2024 година системните оператори в страните от ЕС са платили 4,3 млрд. евро само заради дисбалансите в енергийната система. Това е структурна слабост и според данни на ENTSO-E - организацията, която координира работата на системните оператори, през същата година е използван едва половината от преносния капацитет на мрежата. Изискване по европейските регламенти е минимум 70%.

В своя коментар Bloomberg обръща внимание, че Брюксел може да насърчава взаимосвързаността между държавите, но като цяло националните правителства имат право сами да управляват енергийните миксове и мрежи. А държавите дават приоритет на вътрешните проблеми и не се фокусират върху подобряване на ефективността на цялата система.

Европа всъщност отдавна търпи критики, че единният енергиен пазар е само на книга, което действително прави неефективно използването на и без това ограничените енергийни ресурси. По време на форума в Давос това за пореден път бе повторено от управляващия директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева. Тя обърна внимание, че "връзката" се къса между Западна и Източна Европа и това води до волатилност на пазарите.

По време на Софийския икономически форум преди дни българските експерти се обединиха около същите констатации и препоръчаха да се развиват връзки между всички държави в Европа, не само между членовете на ЕС, за да има смисъл идеята за единен европейски пазар.

Всички енергийни анализатори също така обръщат внимание, че освен от липсата на връзки между страните, европейските мрежи страдат от липса на финансиране. Голяма част от мрежите са на средно 40 години и някои от тях не са модернизирани. Според оценки на анализатори европейските мрежи имат нужда от инвестиции за 1,2 трлн. евро до 2040 година. Европейски схеми могат да покрият само малка част от тях. Затова и препоръката на Bloomberg е да бъдат създадени рамки, които да насърчават частни инвестиции.

Проблемите с "тесните" места в мрежата се наблюдават дори и в рамките на една държава - в северните части на Швеция има изобилие от евтина електроенергия от водни и ядрени централи, но тя не може да достигне до южните части, където са изложени на ценови скокове, характерни за Западна Европа.