Кристалина Георгиева: ЕС не използва икономическата си мощ на геополитическата сцена

Страните от Европейския съюз (ЕС) не използват своята икономическа мощ, за да оказват натиск на геополитическата сцена, призна управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева в интервю за CNBC от Световния икономически форум в Давос. Тя посочи, че има няколко реформи, които да помогнат за развитието на общността и европейските лидери ги знаят, но се бавят да ги реализират.

На първо място това е единният капиталов пазар. "Накарайте европейските пари да работят сега за Европа - в САЩ в момента има 300 млрд. евро спестявания на европейците", заяви Георгиева. Втората важна реформа е общият енергиен пазар, защото е "невъзможно 27 различни системи да работят заедно".

Георгиева отбеляза още и че трябва да бъде осигурена възможността за облекчаване на трудовата миграция, както и да се обърне по-сериозно внимание на научно-развойната дейност.

"Многократно сме обръщали внимание, че европейците трябва да финализират работата по единния европейски пазар и да се коцентрират в своята конкурентоспособност. Европа изостава със своята продуктивност, с това малките компаии да израснат до пазарни гиганти. Това трябва да се промени", заяви още управляващият директор на МВФ.

"Ако ме гледате, стегнете се!", призова още тя европейските лидери от Давос.

Нейните коментари бяха направени на фона на заплахите за нови търговски войни между САЩ и Европа. Американският президент Доналд Тръмп заплаши осем държави с мита заради позицията им за Гренландия, а Франция – с 200% мита за вино и шампанско заради отказа на президента Еманюел Макрон да се присъедини към инициативата му за Съвет за мир за Газа.

В същото време Тръмп неглижира ролята на Макрон в тази организация: "Никой не го иска, много скоро ще си ходи".

Кристалина Георгиева припомни, че само преди ден МВФ е публикувал по-позитивна прогноза за световната икономика точно защото заплахите за митата са "заглъхнали". Тя припомни, че преди близо година много икономисти са предрекли рецесия, която не се е случила, защото икономическата логика е надделяла.

Георгиева коментира сегашните заплахите на САЩ с думите, че държавите от Европа трябва да се отнесат "по-прагматично по въпроса" и допълни, че намаляването на заплахите за търговски войни ще бъде добре и за световната икономика, и за отделните държави.

По-ръно в интервю за Bloomberg тя отбеляза, че е много рано да се оцени ефекта от спровете около Гренландия върху световната икономика. "Намерете начин да се споразумеете", призова Георгиева и допълни, че ефектът ще е добър за всички.