Преди Давос Тръмп провокира съюзниците си, Зеленски отмени визитата си на форума

Американският президент Доналд Тръмп е имал натоварена вечер, съдейки по среднощните постове в неговата социална мрежа Truth Social, написани на път към Световния икономически форум в Давос, пише европейското издание Politico. Според публикациите той е разговарял по телефона с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, насрочил е среща за Гренландия със заинтересованите лидери, а след това публикува частен чат с френския президент Еманюел Макрон, сподели карта, в която показва Канада и Венецуела като част от САЩ и разкритикува Великобритания, че е предала суверенитета над архипелага Чагос на Мавриций.

"Гренландия е от съществено значение за националната и световната сигурност. Няма връщане назад - по този въпрос всички са съгласни", написа американският президент, намеквайки, че няма какво повече да бъде дискутирано около плановете му да присъедини острова към САЩ.

Това предизвиква остри критики в Европа, а през уикенда финансовият министър Скот Бесент защити идеята за анексирането на Гренландия, описвайки го като добро за острова, Европа и САЩ, заради апетитите на Русия и Китай към него. Бесент охвърли коментарите, че това действие е подобно на анексирането на Крим през 2014 година, макар че тогава Москва обясни, че това е от полза за жителите на острова и Русия, защото НАТО има апетити към Крим и планира да разположи там военни бази, заплашвайки Русия.

Тръмп заплаши да наложи мита за всички европейски държави, които му се противопоставят за Гренландия.

Митата са очевидното оръжие за политически натиск

Малко преди да се качи в самолета за Европа американският президент заплаши с мита от 200% върху френските вина и шампанското, защото Макрон отказа да се присъедини към инициативата му за мир в Газа. "Никой не го иска, защото много скоро мандатът му свършва", допълни още Тръмп. В момента тече вторият петгодишен мандат на Макрон, който изтича през май 2027 година, и по закон няма право повече да се кандидатира за президент.

Този Съвет за мир обаче изглежда все по-спорна инициатива, според публикация в Bloomberg. Според предварителния устав постоянните членове ще трябва да внесат по 1 млрд. долара, които ще са под контрола на председателя (Доналд Тръмп), а сред членовете е поканен и руския президент Владимир Путин, който нападна съседната си държава и отказва да сключи примирие, за да бъдат проведени мирни преговори (за което трябва да съблюдава като член на Съвета за мир).

Очаква се руският представител Кирил Дмитриев да бъде в Давос, за да обсъди тази покана и други въпрос със САЩ. Според EuroNews това е потвърждение на тактиката на Кремъл за блокиране на преговорите между САЩ и Украйна. В разговор с журналисти украинският президент Володимир Зеленски каза, че разговорите със САЩ за мира не са в тупик - има непрекъснат контакт между двете страни, но има вложена твърде много енергия и е време за действия.

Преди седмица се очакваше в Давос Тръмп и Зеленски да подпишат гаранциите за сигурност, които Вашингтон ще предостави на страната след края на войната. Изглежда обаче, че това ще бъде отложено. В Давос е украинският министър на външните работи Андрий Сибиха, който съобщи, че търси подкрепа за възстановяване на енергийната мрежа и противовъздушна отбрана.

"Русия не може да бъде поставена на равна нога с останалия свят, докато убива и тероризира мирни граждани", написа в социалните мрежи Зеленски след поредния въздушен удар срещу страната му, в който Русия използва и свръхзвуковата ракета "Циркон". От този пост стана ясно, че ще пропусне форума в Давос. "Всички украински чиновници, които отговарят за работата на държавните институции, местните и регионалните власти, енергийните компании сега трябва да са в Украйна, да работят, да помагат на хората", заяви още Зеленски.

Говорител на ООН заяви, че генералният секретар Антониу Гутереш също ще пропусне срещата заради "тежка настинка".

Макрон покани Тръмп в Париж

От публикуван личен чат с френския президент става ясно, чеТръмп може да участва на среща с Г-7 в Париж. Макрон му предлага да покани руски и украински представители, с които да разговарят в "кулоарите". "Приятелю, ние сме напълно единодушно по въпроса за Сирия. Можем да постигнем велики неща за Иран. Не разбирам какво правите с Гренландия", е отбеязал френския президент в чата си с Тръм. Френски служители в президентството са потвърдили, че това е реален разговор, отбелязва Le Monde.

Изданието допълва, че от Белият дом не са отговори на запитванията за коментар.

Още един остров може да скара САЩ и европейските съюзници

В своите публикации в социалните мрежи Доналд Тръмп разкритикува и решението на Лондон да предостави архипелага Чагос в Индийския океан на Мавриций. Това е "голяма глупост" и именно това е причината американският президент да поиска да анексира Гренландия.

"Никога няма да направим компромис националната си сигурност", категоричен беше говорител на британското правителство, цитиран от Sky News. От Лондон обясниха, че причината да предадат архипелага са съдебни дела срещу разполагането на военната база на кораловия атол Диего Гарсия, в която са разположени американски военни. Сделката осигурява възможостта базата да продължи да функционира, както досега "за поколения напред", допълва още изданието.

Бивш съветник по комуникациите на Тръмп коментира от Давос, че всички изявления в крайна сметка може да се окаже част от склонността му към "драматизъм в стил риалити предавания", допълва още Sky News. Антъни Скарамучи е категоричен, че в швейцарския курорт американският президент "ще пусне чара си" - най-вече, защото никой не очаква това от него и всичко ще се върне по местата си.