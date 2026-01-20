Тръмп заплаши с мито от 200% върху шампанското, ако Макрон не влезе в неговия Съвет за мир

Президентът на САЩ Доналд Тръмп критикува френския лидер Еманюел Макрон заради отхвърлянето на поканата му да се присъедини към предложения Съвет за мир и намекна, че може да наложи мито от 200% върху шампанското, предава Bloomberg.

„Е, никой не го иска, тъй като той скоро ще напусне поста си“, заяви Тръмп пред репортери, след като е бил информиран, че Макрон ще откаже поканата му. „Ще наложа мито от 200% върху вината и шампанското му и той ще се присъедини“, добави американският президент.

Вторият мандат на Макрон трябва да приключи догодина и той многократно е заявявал, че няма да напусне поста си по-рано.

Администрацията на Тръмп иска от страните, които желаят статут на постоянни членове в съвета, да платят най-малко 1 млрд. долара. Според проект на устава на предложения съвет, видян от Bloomberg, Тръмп ще бъде първият ѝ председател и ще има правомощия относно решенията за членство.

Макрон не планира да приеме, заяви по-рано близък до френския лидер източник. Френският президент смята, че уставът излиза извън рамките на въпроса за Газа и поражда сериозни опасения, особено относно спазването на принципите и институционалната рамка на ООН, които според Франция не подлежат на преговори, добави източникът.

Тръмп също така потвърди, че руският президент Владимир Путин е бил поканен да се присъедини към съвета, без да дава повече подробности.

Американският президент иска пълното конституиране и правомощия на комитета да бъдат подписани в Давос в четвъртък, съобщиха запознати с въпроса източници. Но някои елементи от „дребния шрифт“ са породили съмнения сред поканените дали да приемат.

Критиците са притеснени, че Тръмп се опитва да изгради алтернатива или конкурент на ООН, която отдавна критикува.

Тръмп повтори заплахата си за мита за европейските страни

В понеделник Тръмп свърза стремежа си да поеме контрол върху Гренландия с неуспеха да спечели Нобелова награда за мир, като заяви, че вече не мисли „единствено за мира“, предава Ройтерс.

Той отказа да отговори в интервю за NBC News дали ще използва сила, за да превземе Гренландия и повтори заплахата си да наложи мита на европейските страни, ако не бъде постигнато споразумение.

Заплахата на Тръмп разтърси европейската промишленост и предизвика сътресение на финансовите пазари. Инвеститорите се опасяват от завръщане на нестабилността от търговската война през 2025 г., която се успокои едва когато страните постигнаха споразумения за митата в средата на годината.

В текстово съобщение, изпратено до премиера на Норвегия Йонас Гар Стьоре в неделя, Тръмп заявява: „Като се има предвид, че вашата страна реши да не ми присъди Нобеловата награда за мир за това, че спрях над осем войни, вече не се чувствам задължен да мисля единствено за мира, макар че той винаги ще бъде на първо място, а сега мога да мисля за това, което е добро и подходящо за САЩ“.

Норвежкото правителство публикува съобщенията в понеделник.

Стьоре изпрати първоначално послание с финландския президент Александър Стуб, призоваващо за намаляване на напрежението, на което Тръмп отговори по-малко от половин час по-късно.

В съобщението си Тръмп също така е повторил обвинението си, че Дания не може да защити Гренландия от Русия или Китай.

„...И защо изобщо имат „право на собственост?“, написа той и добави: „Светът няма да бъде сигурен, докато не получим пълен контрол на Гренландия“.

В събота Тръмп заяви, че ще задейства нарастващи мита от 1 февруари за страните членки на ЕС Дания, Швеция, Франция, Германия, Нидерландия и Финландия наред с Великобритания и Норвегия, докато на САЩ не бъде позволено да купят Гренландия, където живеят само 57 хил. души.

„Живеем в 2026 г., можете да правите търговия с хора, но не и да търгувате хора“, заяви датският външен министър Ларс Льоке Расмусен по време на посещение в Лондон в понеделник.

В публикация във Facebook премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен заяви, че на територията трябва да бъде позволено сама да реши съдбата си. „Няма да се поддадем на натиск. Застъпваме се категорично за диалог, уважение и спазване на международното право“, добави той.

Преговори с Тръмп в Давос?

Стьоре заяви, че ще промени програмата си, за да присъства на Световния икономически форум в Давос в сряда и четвъртък, което съвпада с планираното участие на Тръмп на ежегодната среща на световния политически и бизнес елит. Страната няма да промени позицията си за Гренландия, каза външният министър Еспен Барт Ейде.

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че е твърде рано да се среща с Тръмп в сряда и добави, че търговски спор не е желан. „Но ако ни бъдат наложени мита, които смятаме за неразумни, тогава сме способни да отговорим“, допълни Мерц.

Американският министър на финансите Скот Бесънт каза, че би било „много неразумно“, ако европейските правителства предприемат ответни мерки. „Смятам, че е пълна измислица, че президентът ще направи това заради Нобеловата награда. Президентът разглежда Гренландия като стратегически актив за САЩ“, каза той пред репортери в Давос.

Европейските ръководители ще обсъдят варианти на извънредна среща в Брюксел в четвъртък. Един от тях е пакет от мита за американски внос на стойност 93 млрд. евро, който може да влезе в сила автоматично на 6 февруари след замразяване за шест месеца.

Друг вариант е инструментът срещу икономическа принуда, който досега не е бил използван и който би могъл да ограничи достъпа до обществени поръчки, инвестиции и банкова дейност или да ограничи търговията с услуги, в които САЩ имат излишък с блока, включително цифрови услуги.

ЕС заяви, че продължава да си сътрудничи „на всички нива“ със САЩ, но добави, че използването на инструмента срещу икономическа принуда не е изключено.