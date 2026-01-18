САЩ искат държавите да плащат 1 млрд. долара за оставане в новия Съвет за мир

Администрацията на Доналд Тръмп изисква от страните, които искат постоянно място в новия Съвет за мир, да плащат най-малко 1 млрд. долара, предава Bloomberg.

Според проекта за устав на предложената група, видян от агенцията, Тръмп ще бъде първият ѝ председател и ще решава кои страни да бъдат поканени за членове. Решенията ще се вземат с мнозинство, като всяка присъстваща страна членка ще има един глас, но всички решения ще подлежат на одобрение от председателя.

„Всяка страна членка ще има мандат от не повече от три години от влизането в сила на този устав, подлежащ на подновяване от председателя. Тригодишният мандат за членство не се прилага за страни членки, които платят повече от 1 млрд. долара в брой за Съвета за мир през първата година от влизането сила на устава“, се казва в проекта.

Критиците се опасяват, че Тръмп се опитва да създаде алтернатива или конкурент на ООН, която той отдавна критикува.

В устава съветът е определен като „международна организация, която се стреми да насърчава стабилността, да възстанови надеждното и законно управление и да осигури траен мир в регионите, засегнати или заплашени от конфликти“. Той ще стане официален, след като три страни членки се съгласят с устава.

Тръмп ще отговаря и за осигуряването на официалния печат на групата, се казва в документа.

Той покани редица световни лидери, включително аржентинския президент Хавиер Милей и канадския премиер Марк Карни, да бъдат част от Съвета за мир в Газа, който ще бъде сформиран под по-широката егида на новия му Съвет за мир.

Планът бързо предизвика критика от израелския премиер Бенямин Нетаняху, който заяви, че подробностите не са координирани със страната му.

Редица европейски страни са били поканени да се присъединят към Съвета за мир, съобщиха запознати с въпроса източници. Проектът изглежда предполага, че самият Тръмп ще контролира парите, което би било неприемливо за повечето страни, които биха могли да се присъединят към съвета, казват запознати източници, пожелали да останат анонимни, тъй като нямат право да обсъждат въпроси от частен характер.

Няколко държави се противопоставят категорично на проекта за устав на Тръмп и работят за колективно отхвърляне на предложенията, допълват източниците.

Американски официален представител потвърди пред Bloomberg News, че макар членовете да могат да се присъединят безплатно, таксата от 1 млрд. долара ще им гарантира постоянно членство. Събраните средства ще бъдат използвани директно за изпълнение на мандата на Съвета за мир за възстановяване на Газа, заяви официалният представител, пожелал да остане анонимен. Съветът ще гарантира, че почти всеки събран долар ще бъде използван за изпълнение на мандата му, допълни представителят.

Съветът за мир ще се събира за гласуване поне веднъж годишно и в „допълнителни моменти и места, които председателят счете за уместни“, се казва в проекта за устав. Дневният ред ще подлежи на одобрение от председателя. Съветът за мир ще провежда редовни срещи без гласуване с изпълнителния си съвет. Такива срещи ще се свикват най-малко веднъж на тримесечие.

Тръмп ще има правомощието и да отстрани член в случай, че две трети от страните членки не наложат вето. „Председателят трябва по всяко време да определи свой наследник за поста на председател“, се посочва в устава.

В петък Белият дом обяви първия изпълнителен панел, в който ще участват държавният секретар Марко Рубио, пратеникът за Близкия изток Стив Уиткоф, зетят на Тръмп Джаред Къшнър и бившият британски премиер Тони Блеър преди да бъде сформиран общият съвет.

Блеър се разграничи от искането на Тръмп страните да плащат 1 млрд. долара за постоянно членство. Той отказа да одобри плащането на сумата в нов знак, че подробностите за Съвета за мир предизвикват противопоставянето на съюзниците на САЩ и на партньори по проекта на Тръмп.

Канаският премиер Марк Карни заяви, че е съгласен по принцип да се присъедини към съвета, но не и с плащанията. Канадски представител посочи, че правителството няма да плаща за място и че проектът за устав все още се обсъжда.

По-рано днес стана ясно, че турският президент Реджеп Ердоган също е бил поканен за член основател на Съвета за мир, съобщи ръководителят на комуникационната му служба в Х. AFP информира, че египетският президент Абдел-Фатах Ел-Сиси също обмисля дали да участва.

Поканен е и бризалският президент Луис Инасио Лула да Силва, съобщи бразилски официален представител, както и кралят на Йордания Абдулла II, информира държавната осведомителна агенция Petra. Унгарският лидер Виктор Орбан е приел поканата да се присъедини към съвета, съобщи външният министър на страната в неделя.

Италианският премиер Джорджа Мелони заяви, че Италия е била поканена да се присъедини. "Смятам, че Италия може да играе водеща роля и сме готови да дадем своя принос за изграждането на мирния план", каза тя пред репортери при посещение в Сеул в неделя.