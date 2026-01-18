IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Акция на седмицата: „Централна кооперативна банка“ АД

Акцията поскъпва най-силно от включените в основния индекс SOFIX и по-широкия BGBX40

09:29 | 18.01.26 г.
Снимка: БФБ АД
Снимка: БФБ АД

„Централна кооперативна банка“ АД (ЦКБ) е акция на седмицата на Investor.bg.

Акцията поскъпва най-силно от включените в основния индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX и индекса на 40-те най-ликвидни акции BGBX40 – със 70% за седмицата.

През седмицата ЦКБ получи награда от БФБ – трето място за инвестиционен посредник с най-висок оборот през 2025 г.

В последната година акциите на ЦКБ поскъпват с над 76%, а пазарната капитализация на банката възлиза на над 197 млн. евро, според данните на БФБ.

Акцията е в топ три на най-поскъпващите от всички търгувани акции на БФБ през седмицата и на 11-то място по брой сделки.

Последна актуализация: 09:29 | 18.01.26 г.
акция на седмицата Централна кооперативна банка
