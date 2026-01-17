Дания протестира срещу плановете на Тръмп за Гренландия: Не означава НЕ!

Десетки хиляди граждани излязоха по централните улици на столицата на Дания Копенхаген, за да протестират срещу опита на президента на САЩ Доналд Тръмп да завземе Гренландия.

Гражданите носят знамена на Дания и Гренландия. Сред множеството има и плакати с надписи на английски: "Не означава НЕ! Янки вън от Гренландия. Гренландия на гренландците".

Развявайки знамената на Дания и Гренландия, автономна датска територия, протестиращите образуваха море от червено и бяло пред кметството на Копенхаген, скандирайки „Kalaallit Nunaat!“ – името на огромния арктически остров на гренландски. Очаква се протестиращите да се отправят и към американското посолство в Копенхаген.

Сред тях има и делегация от американския Конгрес. 11 конгресмени от Републиканската и Демократическата партия ще проведат разговори с датския премиер Мете Фредериксен и нейния гренландски колега Йенс-Фредерик Нилсен. Посещението им дойде два дни след среща във Вашингтон, на която Копенхаген заяви, че Дания и САЩ са във „фундаментално несъгласие“ относно бъдещето на Гренландия.

Очаква се американската делегация да се срещне и с датски депутати. Групата пристигна в офисите на датската работодателска асоциация Dansk Industri около обяд за среща с бизнес лидери. „Показваме двупартийна солидарност с хората от тази страна и с Гренландия. Те са наши приятели и съюзници от десетилетия. Искаме те да знаят, че много ценим това. И изявленията на президента не отразяват чувствата на американския народ“, заяви сенаторът от Демократическата партия Дик Дърбин.

Освен Дърбин, американската делегация се състои от сенаторите-демократи Крис Куунс, Питър Уелч и Джин Шахин, както и от републиканците Том Тилис и Лиза Мърковски. Демократите от Камарата на представителите в делегацията са Стени Хойер, Грегори Мийкс, Мадлин Дийн, Сара Джейкъбс и Сара Макбрайд.

Тръмп многократно повтаря, че САЩ се нуждаят от стратегически разположената Гренландия и критикува Дания, че не прави достатъчно, за да гарантира нейната сигурност. Американският президент продължава да поддържа тази теза, въпреки че Гренландия – като част от Дания – е под защитата на НАТО.

Йенс Столтенберг: Най-важното сега е да се предотвратят по-нататъшни действия

Бившият генерален секретар на НАТО Йенс Столтенберг призова да не се подценяват претенциите на САЩ към Гренландия. "Трябва да приемем сериозно декларацията на Съединените щати, че искат да поемат контрол над Гренландия“, каза Столтенберг в интервю за Der Spiegel. Той отказа да коментира спекулациите за възможните мотиви на Доналд Тръмп за желанието му да анексира острова.

"Признавам това, което казват Тръмп и други представители на САЩ. Те говорят за интересите за сигурност на Съединените щати, а понякога говорят за минерални ресурси“, каза още той. "Мога само да посоча това и не искам да спекулирам какви други потенциални причини биха могли да бъдат,“ подчерта той.

Тръмп твърди, че Гренландия трябва да принадлежи на САЩ, за да се предотврати по-нататъшното влияние на Русия и Китай в региона. Отбранителният алианс НАТО и ЕС сега трябва да отговорят ясно на заплахите на президента на САЩ. "Приветствам ясните, съвместни изявления – от скандинавските страни, от Германия, от други европейски държави – че Гренландия принадлежи на Дания и че те стоят зад Дания“, каза Столтенберг. Той призова да не се спекулира с възможните последици. "Най-важното сега е да се предотвратят по-нататъшни действия", каза още бившият генерален секретар на Северноатлантическия пакт.

Относно дългосрочното оцеляване на НАТО и предизвикателствата пред него Столтенберг каза: "Нищо не е окончателно. Нещата могат да се променят.“ Следователно е важно да се разработят мерки, които да гарантират продължаващото съществуване на трансатлантическото сближаване, "независимо дали Съединените щати остават ангажиран съюзник на НАТО, или не,“ подчерта той.

(БГНЕС, AFP)