САЩ и Дания не се разбраха за Гренландия, Германия изпраща военни на острова

Дания заяви, че „фундаменталното разминаване“ остава след срещата с представители на САЩ заради Гренландия, а редица страни, включително Германия, заявиха, че изпращат военни на арктическия остров, предава Bloomberg.

Външните министри на Дания и Гренландия се срещнаха с американския вицепрезидент Джей Ди Ванс и с държавния секретар Марко Рубио във Вашингтон. Те се договориха да установят работна група, която ще се събере в рамките на седмици, за да обмисли пътя напред, а САЩ се въздържаха да отстъпят от исканията си. В четвъртък „проучвателна мисия“ на Германия ще пристигне в Нуук, а европейските държави започват да обсъждат начините за гарантиране на сигурността в региона.

„За нас идеи, които не зачитат териториалната цялост на кралство Дания и правото на самоопределение на грелнадския народ са, разбира се, напълно непримливи и затова все още имаме фундаментално разминаване в мненията“, заяви датският външен министър Ларс Льоке Расмусен пред репортери след разговорите в сряда. „Но ще продължим да говорим“, допълни той.

За Дания и Гренландия срещата беше усилие да убедят американската администрация, че няма нужда да превзема арктическия остров – полуавтономна територия под управлението на кралство Дания, след като президентът Доналд Тръмп заплаши да го направи. Срещата беше представена в датските медии като един от най-решителните моменти за кралството от Втората световна война насам.

След като беше помолена за коментар на срещата, канцеларията на вицепрезидента се позова на по-ранни публикации на Тръмп в социалните мрежи, в които той повтори искането си САЩ да поемат контрол над Гренландия по съображения за националната сигурност. Белият дом препрати въпросите към канцеларията на вицепрезидента.

В сряда Дания обяви планове да засили военното си присъствие в далечния Север, като заяви, че военните учения със съюзниците от НАТО ще бъдат постоянни по своето естество.

Германия изпраща 13 военнослужещи в Нуук от 15 до 17 януари, за да „проучат рамковите условия за възможен военен принос в подкрапа на Дания за гарантиране на сигурността в региона, например за морско наблюдение“, става ясно от изявление на германското министерство на отбраната. Швеция, Норвегия и Великобритания също обявиха, че изпращат военнослужещи.

Bloomberg съобщи в неделя, че Германия планира да предложи установяването на съвместна мисия на НАТО за наблюдение и защита на интересите в областта на сигурността в арктическия регион, но решението за изпращане на въоръжени сили на най-големия остров в света още тази седмица показва неотложността, с която европейските страни се стремят да отговорят на американските заплахи за Гренландия.

Датчаните твърдят, че обхватното споразумение в областта на отбраната от 1951 г. вече позволява на САЩ да използва територията за нуждите си в отбранителната област, което прави превземането безсмислено. Тъкмо това беше доводът, който използва Дания, за да убеди САЩ, но напразно.

„Съгласихме се, че има смисъл да се опитаме да се срещнем на високо равнище и да проучим дали има възможности за успокояване на притесненията на президента, като в същото време спазваме червените линии на кралство Дания“, заяви Расмусен. „Дали това е възможно – да, надявам се, и бих искал да кажа, че това може да понижи градуса на напрежението“, добави той.

По-рано Тръмп потвърди желанието си да придобие Гренландия, като Белият дом заяви, че всички варианти са на масата, включително покупка или военни действия. "НАТО става много по-мощна и ефективна организация, когато Гренландия е в ръцете на САЩ. Всичко по-малко от това е неприемливо", написа той в Truth Social, като се позова на рисковете, които представляват Русия и Китай.

"Съгласихме се, че трябва да гледаме към бъдещето и да работим за по-силно споразумение между страните", заяви гренландската външна министърка Вивиан Моцфелт след срещата във Вашингтон.

Расмусен, от своя страна, добави, че по крайбрежието на Гренландия няма китайски кораби, нито на острова има каквито и да било масирани китайски инвестиции.