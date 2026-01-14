Разпродажби на технологични акции оцветиха в червено щатските индекси за втора поредна сесия

Основните щатски индекси отбелязаха спад за втора поредна сесия, като отстъпиха от рекордните нива, а трейдърите бяха под влиянието на корпоративни отчети и наблюдаваха геополитическите развития, предава CNBC.

Широкият измерител S&P 500 се понижи с 0,53% до ниво от 6926,60 пункта. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average отписа 42,36 пункта и приключи деня на равнище от 49 149,63 пункта. Технологичният показател Nasdaq Composite отбеляза спад от 1% до ниво от 23 471,75 пункта. Това беше втори пореден ден на спадове и за трите индекса.

Технологичният сектор се представи по-слабо от широкия пазар. Акциите на компаниите за чипове записаха особено големи загуби, като книжата на Broadcom поевтиняха с 4%, а тези на Nvidia и Micron Technology отписаха по повече от 1%. В сряда Ройтерс съобщи, позовавйки се на запознати източници, че китайските митнически власти са посъветвали митническите служители да не позволяват влизането в страната на чиповете Н200 на Nvidia.

Wells Fargo беше сред най-слабо представилите се компании по време на сесията със спад от над 4%, след като обяви по-слаби от очакванията приходи за четвъртото тримесечие. Цената на акциите на Bank of America и на Citigroup се понижи, въпреки че резултатите им надминаха консенсусните оценки, тъй като трейдърите счетоха, че те не са достатъчно силни, за да продължат да подкрепят пазара, който е близо до рекордни върхове.

Това се прибавя към загубите им за седмицата след призива на президента Доналд Тръмп за реформиране на лихвите по кредитните карти, който отправи в петък. Цената на акциите на Citigroup е спаднала с над 7% от началото на седмицата, а Bank of America е надолу с около 6%. Книжата на Wells Fargo са поевтинели с почти 7% до края на търговията в сряда.

Основните щатски индекси записаха спад, въпреки че забавените индекси на производствените цени и на продажбите на дребно за ноември се оказаха стабилни.

Атаките на Тръмп срещу председателя на Федералния резерв Джером Пауъл продължиха във вторник в условията на нарастващи притеснения за независимостта на централната банка, докато Министерството на правосъдието провежда разследване срещу лидера на Фед. Централни банкери от цял свят защитиха Пауъл в отговор на началото на разследването.

Геополитически риск

Геополитическата несигурност също натежа върху нагласите в сряда. Цената на петрола нарастваше през по-голямата част от сесията на фона на опасенията за нарушаване на доставките в резултат на безредиците в Иран, водещ член на ОПЕК, и нарастващото напрежение между страната и САЩ. Но по-късно цените поеха надолу, след като Тръмп заяви, че може да не атакува Иран.

Конрактите върху американския лек суров петрол WTI поевтиняха с 95 цента до 60,20 долара за барел. Фючърсите върху глобалния бенчмарк Брент отбелязаха спад от 93 цента до 64,54 долара за барел.

„Казаха ни, че убийствата в Иран са спрели и няма план за екзекуции“, каза Тръмп пред репортери в Овалния кабинет.

В сряда във Вашингтон се проведоха ключови преговори между представители на администрацията на Тръмп и на Гренландия и Дания в момент, когато американският президент настоява САЩ да установят контрол върху арктическия остров. Те обаче завършиха без споразумение.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните и по 30-годишните американски държавни ценни книжа се понижи до съответно 4,134% и 4,786%.

На валутните пазари доларовият индекс, който следи представянето на щатските пари спрямо кошница от други шест основни валути, е на ниво от 99,06 пункта. Еврото и паундът поскъпнаха спрямо зелената валута до съответно 1,164 долара и 1,344 долара. Спрямо йената щатските пари поевтиняха до 158,4 йени за долар.

Американските фючърси върху златото с доставка за февруари отбелязаха ръст от 1% до 4644,20 долара за тройунция.