САЩ одобриха износа вторите по мощност AI чипове на Nvidia за Китай, но с условия

Администрацията на Доналд Тръмп даде официално зелена светлина за продажбите на Nvidia в Китай на вторите по мощност чипове за изкуствен интелект, като въведе правило, което вероятно ще даде началото на доставките на H200 въпреки дълбоките опасения сред „ястреби“ към Китай във Вашингтон, предава Ройтерс.

Съгласно регулациите чиповете ще бъдат проверявани от независима лаборатория за тестване, за да се потвърдят техническите им AI възможности преди да могат да бъдат доставени на Китай, който не може да получи над 50% от общото количество чипове, продавани на американски клиенти.

Nvidia ще трябва да удостовери, че в САЩ има достатъчно чипове H200, а китайските клиенти трябва да покажат „достатъчни процедури за сигурност“ и не могат да използват чиповете за военни цели. Тези условия не съществуваха преди това.

Nvidia съобщи в изявление, че ходът на президента на САЩ Доналд Тръмп „постига добре обмислен баланс, който е чудесен за Америка“ и ще помогне на компанията да се конкурира на световния пазар на чипове.

„Критиците на администрацията неволно насърчават интересите на чуждестранни конкуренти в списъците на американските дружества – Америка трябва винаги да иска нейната промишленост да се конкурира за проверени и одобрени търговски дейности, подкрепяйки реални работни места за реални американци“, заяви Nvidia.

Тръмп съобщи миналия месец, че ще позволи продажбите на чипове в замяна на такса от 25% за американското правителство. Решението предизвика остра реакция на „ястребите“ спрямо Китай в целия американски политически спектър поради опасения, че чиповете ще засилят военната мощ на Пекин и ще подкопаят предимството на САЩ в областта на изкуствения интелект.

Китайските поръчки на H200 надхвърлят 2 млн. броя

Китайските технологични компании са направили поръчки за над 2 млн. чипа H200, чиято цена е около 27 хил. долара всеки, съобщи Ройтерс миналия месец. Това надхвърля запасите на Nvidia от 700 хил. чипа.

На изложението за потребителска електроника в Лас Вегас миналата седмица главният изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг заяви, че компанията увеличава производството на чиповете Н200 на фона на силно търсене от Китай и останалата част от света, което повишава цената за наемане на чипове Н200, намиращи се в момента в центрове за данни за облачни изчисления.

Саиф Хан, директор по технологии и национална сигурност в Съвета за национална сигурност на Белия дом при бившия президент Джо Байдън, казва, че правилото ще повиши значително възможностите на Китай в областта на изкуствения интелект.

„Правилото ще позволи внасянето в Китай на около 2 млн. модерни чипа с изкуствен интелект като Н200, количество, равно на изчислителната мощност, с която разполага днес обичайна американска компания, работеща в областта на изкуствения интелект. Администрацията ще се натъкне на предизвикателства и с прилагането на изискванията на правилото „познавай своя клиент“, които ограничават китайските доставчици на облачни услуги да подкрепят злонамерена употреба“, допълва той.

Тези опасения накараха администрацията на Байдън да забрани продажбите на модерни чипове с изкуствен интелект на Китай. Но администрацията на Тръмп, начело с Дейвид Сакс, който отговаря за изкуствения интелект в Белия дом, твърди, че доставките на модерни AI чипове на Китай възпират китайските конкуренти като силно санкционираната Huawei да удвоят усилията си да наваксат изоставането си от най-усъвършенстваните дизайни на чипове на Nvidia и AMD.