Световните продажби на електромобили растат през 2025 г. с 20% до 20,7 млн. броя

Регистрациите на електрически превозни средства в световен мащаб растат с 20% за миналата година, като се очаква да забавят темпа през 2026 г., тъй като охлаждането в Китай и разхлабването на целите за електрификация в световен мащаб доведоха през декември до най-бавния темп на растеж на продажбите от февруари 2024 г., съобщава Ройтерс.

Месечните продажби на електромобили, в чиято категория влизат както напълно електрическите модели, така и плъгин хибридите, спадат допълнително в Северна Америка след приключването на данъчните облекчения в края на септември, посочва консултантската фирма Benchmark Mineral Intelligence (BMI).

Радикални промени в политиката, включително решението на президента на САЩ Доналд Тръмп да загърби електрификацията и облекчаването на стандартите за емисии в Европейския съюз (ЕС), разтърсиха световния пазар на електрически превозни средства през 2025 г., изтъква мениджърът на данни в BMI Чарлз Лестър.

Нарастващата конкуренция в Европа и охлаждащото се търсене в Китай вероятно ще засилят дебата между поддръжниците на електрификацията, които подчертават необходимостта от ограничаване на емисиите на въглероден диоксид, и производителите на автомобили, които твърдят, че бързият преход заплашва работните места и тяхната рентабилност.

Световните продажби на автомобили преминават отново границата от 2 млн. броя през декември. Източник: Ройтерс/BMI

Глобалните продажби на електрически превозни средства са се увеличили с 6% до почти 2,1 млн. броя през декември, достигайки за годината 20,7 млн. превозни средства, показват данните.

В Китай продажбите са се увеличили с 2% до над 1,3 млн. броя през декември, което е най-слабият темп на растеж на годишна база от февруари 2024 г. Обемите за годината нарастват със 17% до 12,9 млн. превозни средства. Страната е произвела 71% от продадените електрически превозни средства в световен мащаб.

Регистрациите в Северна Америка спадат през декември с 39% до малко над 100 хил. автомобила след подобни понижения през октомври и ноември. За годината продажбите на този пазар са намалели с 4%.

Продажбите в Европа се увеличават с 34% през декември до над 450 хил. превозни средства и с 33% за цялата година, докато в останалата част на света регистрациите растат с 41% до над 160 хил. броя през декември и с 48% през 2025 г.

BMI очаква 23,9 млн. електрически превозни средства да бъдат продадени в световен мащаб тази година, което е увеличение с 15,7% спрямо 2025 г., като растежът ще се ускори рязко в Китай - до 21%, и се забави в Европа и останалата част от света съответно до 15% и 26%.

BMI прогнозира по-рязък спад в Северна Америка, от 235, поради 29-процентното понижение на продажбите в САЩ.