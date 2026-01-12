Mercedes изостава още повече от BMW при продажбите на електромобили през 2025 г.

Mercedes-Benz Group AG изостана още повече от BMW AG при продажбите на електрически превозни средства, което оставя автомобилния производител все по-зависим от стратегията за пускане на нови модели, с които да съживи интереса към своята електрическа гама, съобщава Bloomberg.

Mercedes е продал 168 800 изцяло електрически автомобила миналата година, което е с 9% по-малко от обемите за 2024 г. Продажбите на електрически автомобили на BMW междувременно са се увеличили с 3,6% до 442 072 броя.

Различните траектории и обеми подчертават залозите за главния изпълнителен директор на Mercedes Ола Калениус, който се стреми да докаже, че компанията може да се справи с конкурентите в прехода към електрификация.

Предстоящата година ще бъде тежко изпитание за стратегията на Калениус да тласне Mercedes към по-висок клас коли, тъй като китайските автомобилни производители се разширяват, а потребителските настроения остават помрачени в Азия и Европа.

Въпреки че 2025 г. осигури някои положителни моменти - включително рекорд при продажбите на G-Class - Mercedes се сблъсква с американските мита и засилващата се конкуренция в лицето на китайските производители, навлизащи в луксозния сегмент.

Китай остава особено голям проблем за германската автомобилна индустрия. Mercedes, BMW и Volkswagen AG губят позиции на най-големия автомобилен пазар в света за сметка на местните марки, водени от BYD Co., които подбиват чуждестранните си конкуренти по цени, като същевременно пускат на пазара все по-усъвършенствани електрифицирани модели. Търсенето на луксозни автомобили е потиснато от продължителния спад на китайския пазар на недвижими имоти.

Доставките на автомобили на Volkswagen Group в Китай спадат с 8% през миналата година. Собственикът на Audi е особено разочароващ при продажбите на електромобили в страната, които спадат с 44 на сто. Въпреки това глобалните доставки на електромобили на компанията са се увеличили с близо една трета благодарение на рязкото увеличение в Европа и САЩ. За да подобри продажбите в Китай, Volkswagen подготвя нов набор от електромобили за местния пазар съвместно с Xpeng Inc.

Конкурентният натиск в Китай принуди автомобилните производители да се осланят повече на стимули, за да защитят обемите, дори когато Пекин се стреми да ограничи агресивното предлагане на отстъпки. За Mercedes предизвикателството е да балансира ценовата дисциплина – централна за стратегията на главния изпълнителен директор – с необходимостта да защити своето влияние на пазар.

BMW, чиито продажби в Китай се свиват с 12,5% през 2025 г., залага, че най-новите ѝ електрически превозни средства ще подкрепят възстановяването. Миналата година компанията представи спортния автомобил iX3, първият от линията Neue Klasse, за който производителят похарчи над 10 млрд. евро.

Общите глобални продажби на Mercedes спадат с 9% до 1,8 млн. превозни средства., което прави 2025-та една от най-слабите години пои отношение на доставките.

Продажбите в Китай се свиват с 19%, докато тези в основния сегмент, който включва средноразмерни модели като E-Class, се понижават с 10% в световен мащаб до 1,05 млн. броя.