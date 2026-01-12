Alphabet стана четвъртата компания в света с пазарна капитализация от 4 трлн. долара

Alphabet премина границата от 4 трлн. долара пазарна капитализация в понеделник и стана една от малкото компании, които са преминавали този праг, тъй като инвеститорите все повече смятат компанията майка на Google за един от най-големите победители в бума на изкуствения интелект, предава Bloomberg.

Цената на акциите нараства с 0,43% към 19,20 ч. българско време до 330 долара, което се равнява на пазарна капитализация от 4 трлн. долара. Компанията изпревари неотдавна Apple и стана втората по големина компания в света след Nvidia Corp. Само Nvidia, Apple и Microsoft са преминавали прага от 4 трлн. долара, а Nvidia остава единствената компания, която някога е достигала 5 трлн. долара.

Ръстът в понеделник се случи, след като CNBC съобщи, че Apple е избрала Gemini на компанията да управлява версията на своя цифров асистент Siri, задвижван от изкуствен интелект. През ноември Bloomberg News съобщи, че Apple планира да плаща на Alphabet около 1 млрд. долара годишно за AI Siri.

Акциите са поскъпнали с 4,8% от началото на тази година, които се прибавят към миналогодишния ръст от над 65% и това ги превърна в най-добре представящите се сред „Великолепната седморка“. Покачването през 2025 г. добави почти 1,5 трлн. долара към пазарната оценка на Alphabet.

Alphabet надхвърли пазарна стойност от 4 трлн. долара. Графика: Bloomberg LP

Бързото подобряване на нагласите отразява факта, че Alphabet се счита за компания с доминираща позиция в ключови области на изкуствения интелект. Забележително е, че възторжените отзиви за най-новия модел Gemini AI на компанията спомогнаха да се успокоят опасенията относно конкуренцията от компании като OpenAI, докато TPU чиповете са смятани за възможен значим двигател на ръста на приходите в бъдеще.

„Конкурентните предимства на компанията не само са запазени, но и нарастват и никой друг играч не разполага с моделите, изчислителната мощ, приложенията, талантите и данните, необходими за успеха в областта на изкуствения интелект“, коментира Дивяунш Диватия, анализатор в Janus Henderson Investors. „Компанията определено се възприема като голям победител в областта на изкуствения интелект, а тази сила помага на инвеститорите да се чувстват по-уверени, когато ѝ дават по-висока оценка от преди“, допълва той.

Акциите се търгуват на цена, която е около 28 пъти по-висока от очакваната печалба, което е близо до най-високата им стойност от 2021 г. насам и значително над средната им стойност от 20,5 долара. Мултипликаторът на Alphabet спадна до почти 14 в средата на 2025 г.

Въпреки нарастващата оценка Alphabet продължава да се търгува с лека отстъпка спрямо общия индекс на „Великолепната седморка“.

Стойността на компанията получи една от малкото форми на потвърждение за технологична компания, след като Berkshire Hathaway на Уорън Бъфет разкри през ноември, че е придобила дял в Alphabet през третото тримесечие. Позицията е израз на доверие от легендарния инвеститор, който обичайно има по-малка експозиция към технологични акции.