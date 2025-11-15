Berkshire Hathaway продаде още акции на Apple и разкри дял в Alphabet

Berkshire Hathaway разкри дял от 4,3 млрд. долара в компанията майка на Google - Alphabet, и допълнително намали дела си в Apple, като подробно описа портфолиото си от акции за последен път, преди Уорън Бъфет да приключи 60-годишния си мандат като главен изпълнителен директор, предава Ройтерс.

В документи, подадени в петък до Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ, Berkshire заяви, че към 30 септември притежава 17,85 млн. акции на Alphabet.

Същевременно компанията сви дела си в Apple от 280 млн. акции на 238,2 млн. в рамките на третото тримесечие и е продала близо три четвърти от над 900-те млн. книжа, които някога притежаваше.

Документът изброява акционерните дялове на Berkshire, листнати на американските борси, към 30 септември, които съставляват по-голямата част от портфолиото от книжа на конгломерата, което е на стойност 283,2 млрд. долара.

Инвестицията на Berkshire в Alphabet е изненадваща, като се има предвид обичайният стил на инвестиране в стойност от страна на Бъфет и отдръпването му от технологичните компании.

Бъфет смята Apple по-скоро за компания за потребителски продукти.

Не е ясно дали Бъфет, неговите портфолио мениджъри Тод Комбс и Тед Уешлър или номинираният за главен изпълнителен директор Грег Абел правят конкретни покупки, въпреки че Бъфет обикновено прави по-големи инвестиции.

На годишното събрание на акционерите на Berkshire през 2019 г. Бъфет и покойният вицепрезидент Чарли Мънгър се оплакаха, че не са инвестирали в Google по-рано.

Цената на акциите на Alphabet се повиши с 1,7% по време на следборсовата търговия в резултат на новините. Стойността на акциите обичайно нараства, когато Berkshire разкрие нови дялове, което показва, че инвеститорите разглеждат Бъфет като знак на одобрение.

Berkshire е купила акции за 6,4 млрд. долара и е продала за 12,5 млрд. долара между юли и септември – дванадесето поредно тримесечие, в което е нетен продавач на акции, докато паричните ѝ средства са нараснали до рекордните 381,7 млрд. долара.

Apple може би е отговорна за три четвърти или повече от приходите от продажби.

Освен това Berkshire е продала 6% от книжата си от Bank of America, продължавайки продажбите, които започнаха през третото тримесечие на миналата година.

Berkshire също така се е освободила от дела си в строителната компания DR Horton, като същевременно е купила повече акции в няколко компании, включително застрахователя Chubb и Domino's Pizza.

Бъфет е позволил тези ходове, докато се подготвя на 1 януари да предаде своя конгломерат за 1,1 трлн. долара в ръцете на Абел, който в момента е заместник-председател.