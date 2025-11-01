Оперативната печалба на Berkshire Hathaway записа ръст от 34%

Berkshire Hathaway на Уорън Бъфет отчете рязко възстановяване на оперативната си печалба, докато паричните ѝ средства нараснаха до нов връх без обратни изкупувания, пише CNBC.

Оперативната печалба на Berkshire, генерирана изцяло от притежаваните от конгломерата бизнеси, е скочила с 34% на годишна база до 13,485 млрд. долара през третото тримесечие. Ръстът се дължи на над 200% скок на печалбата от застрахователни поематели, които достигнаха 2,37 млрд. долара.

Бъфет отново се въздържа от обратно изкупуване на акции въпреки значителното отдръпване. Компанията заяви, че не е имала обратно изкупуване на книжа през първите девет месеца на 2025 г. Акциите от клас A и B на конгломерата са записали по 5% повишение през 2025 г., докато S&P 500 е нараснал с 16,3%.

Без никакви обратни изкупувания паричните резерви на Berkshire са се повишили до рекордните 381,6 млрд. долара, надминавайки предишния връх от 347,7 млрд. долара, достигнат през първото тримесечие на тази година.

Berkshire също така не е намерила други акции за привлекателни, като през третото тримесечие е продала книжа за облагаема печалба от 10,4 млрд. долара.

През май 95-годишният Бъфет обяви, че в края на годината ще се оттегли от поста главен изпълнителен директор след шест легендарни десетилетия начело. Грег Абе, заместник-председател на Berkshire по незастрахователните операции, ще поеме управленския пост, докато Бъфет ще остане председател на борда. Абел също така ще започне да пише годишни писма през 2026 г.

Цената на акциите на конгломерата, базиран в Омаха, се срина с двуцифрен процент от историческите си върхове след новините. Разпродажбата отчасти отразява т. нар. премия на Бъфет, или допълнителната цена, която инвеститорите са готови да платят заради несравнимите постижения и изключителните умения на милиардера за разпределение на капитала.

Миналия месец Berkshire обяви сделка за придобиването на нефтохимическото звено на Occidental Petroleum - OxyChem, за 9,7 млрд. долара в брой. Покупката е най-голямата за Berkshire от 2022 г. насам, когато компанията плати 11,6 млрд. долара за застрахователя Alleghany.

Общата печалба, която включват средствата от инвестициите на Berkshire в други публично търгувани компании, се е увеличила със 17% до 30,8 мрлд. долара на годишна база.