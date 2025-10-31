Новото нормално за Berkshire: Без писмо от Бъфет до акционерите и без „премия Бъфет”

На Уорън Бъфет му остават още няколко месеца като главен изпълнителен директор на Berkshire Hathaway. Акциите на компанията обаче вече усещат неговото отсъствие, пише Wall Street Journal.

95-годишният Бъфет шокира инвеститорите на събранието на акционерите на Berkshire през май, когато разкри плановете си да предаде задълженията си на главен изпълнителен директор на избрания от него наследник Грег Абел в края на тази година.

Планът за наследяване ще доведе до големи промени в няколко ценни традиции за наблюдателите на Berkshire, много от които приемат мъдростите на Бъфет за бизнеса и инвестициите като евангелие. Абел ще поеме изготвянето на годишното писмо до акционерите на Berkshire, потвърди асистентът на Бъфет пред WSJ, и ще води годишното събрание на Berkshire в Омаха, щата Небраска. От следващата година Бъфет, който остава председател, ще заседава заедно с другите директори на компанията.

Има и друга последица от пенсионирането на Бъфет, особено за акционерите на Berkshire, и тя вече е налице: Berkshire губи „премията Бъфет“, т.е. по-високата цена, която инвеститорите са готови да платят, за да притежават акции на Berkshire благодарение на дългогодишното присъствие на председателя и главен изпълнителен директор.

Акциите клас Б на Berkshire са поевтинели с 11% от срещата през май отчасти поради опасения за това как Berkshire ще се справя без Бъфет, казват някои анализатори. За сравнение, индексът S&P 500 е нараснал с 20% през този период. За годината акциите на Berkshire отбелязват най-голямо изоставане спрямо индекса от 2020 г. насам.

Berkshire трябва да представи отчета си за третото тримесечие в събота сутринта. Но някои на Wall Street вече гледат отвъд резултатите за 2025 г. и към бъдещето и се притесняват за това, което предстои. Анализаторите от Keefe, Bruyette & Woods наскоро понижиха рейтинга на Berkshire до „под средното ниво“ (underperform) – един от малкото такива рейтинги, които компанията е получавала, предимно в годините преди финансовата криза от 2008 г., според FactSet.

Анализаторите от KBW пишат, че се очаква спадът в цените на презастраховането на имуществени катастрофи да се отрази на застрахователния бизнес на компанията, а търговската война между САЩ и Китай заплашва да се отрази на приходите от железопътния бизнес. По-ниските лихвени проценти могат да свият доходите, които Berkshire получава от огромните си парични наличности. И, да, отсъствието на Бъфет като главен изпълнителен директор е друг потенциален фактор, който може да повлияе на акциите, според анализаторите.

„Има хора, които са развили огромно доверие в Уорън Бъфет“, казва Майер Шилдс, съавтор на бележката. „За тях инвестиционната теза започва и свършва там.“

Забележителният опит на Бъфет в избора на акции е изградил такова доверие сред инвеститорите, че е позволил на конгломерата да върви по свой собствен път без особени сътресения. Berkshire се е придържала към своята стратегия като инвеститор в търсене на изгодни сделки дори когато главозамайващото рали на акциите на компаниите за изкуствен интелект е оставило малко места на пазара, които да изглеждат евтини. И докато други са се втурнали да купуват акции на големите технологични гиганти, Berkshire намали позицията си в Apple и натрупа рекордна сума от 344 млрд. долара в брой, включително еквиваленти, до края на юни.

Има и други странности. Berkshire не провежда тримесечни разговори с анализатори и не публикува финансови прогнози за разлика от повечето други публично търгувани фирми, а финансовите отчети на компанията понякога се базират на приблизителни оценки и субективни преценки, които са донякъде неясни за инвеститорите. Някои анализатори казват, че инвеститорите може да бъдат по-малко снизходителни към такива странности, след като Бъфет се оттегли, но дали Berkshire ще осигури повече яснота е друг въпрос.

Бъфет ще остане главен изпълнителен директор още два месеца и ще продължи да споделя своите мисли с инвестиционния свят (и по други теми). Писмо за Деня на благодарността до трите му деца и акционерите ще бъде публикувано на 10 ноември, според асистента на Бъфет.

Много от внимателните читатели на Berkshire ще си спомнят, че Бъфет вече беше изложил плановете си в писмото до акционерите за 2024 г.: „На 94 години няма да мине много време, преди Грег Абел да ме замести като главен изпълнителен директор и да започне да пише годишните писма“, написа той през март.

„Грег споделя убеждението на Berkshire, че „отчетът“ е това, което главният изпълнителен директор на Berkshire дължи ежегодно на собствениците. И той също така разбира, че ако започнеш да мамиш акционерите си, скоро ще повярваш в собствените си глупости и ще мамиш и себе си“, написа той.

Някои инвеститори също посочват, че спадът в цената в акциите на Berkshire настъпи едва след като тя отбеляза рекордно рали. Съотношението цена/балансова стойност на Berkshire се търгуваше на многогодишен връх от 1,7 пъти в деня преди обявяването на Бъфет, което е над 10-годишната му историческа средна стойност от 1,3 пъти.

Крис Блумстран, президент на Semper Augustus Investments Group, казва, че акциите са били надценени само в дните преди общото събрание на акционерите и че 6-процентното поскъпване на акциите на Berkshire през тази година все още надвишава това на застрахователите на имущество и злополуки като Progressive, чиито акции са поевтинели с 14% през тази година. Блумстран е увеличил позицията си в Berkshire през последните месеци.

„Не мисля, че [акциите на Berkshire] са поевтинели изобщо заради обявяването“, казва Блумстран, който присъства на годишните събрания на компанията от 2000 г. насам. „Всички, които познавам в света на Berkshire, имат само възторжени отзиви и добри думи за Грег.“

Хенри Ашър, президент на Northstar Group, която притежава акции на Berkshire от 1988 г., казва, че е задържал акциите си на Berkshire въпреки неотдавнашния им ценови спад. Независимо дали Абел ще успее да се изравни с рекорда на Бъфет в избора на акции, бизнесът на Berkshire ще остане същият, казва той.

„Няма да отмените пратката си с Burlington Northern, защото Бъфет не е там“, казва Ашър. „Бизнесът ще продължи да генерира огромни парични потоци със или без Бъфет.“