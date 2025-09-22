Уорън Бъфет продаде целия си дял в BYD, акциите на китайската компания поевтиняват

Книжата на китайския производител на електромобили BYD отбелязват най-големия си спад от три седмици насам, след като стана ясно, че инвестиционната компания на Уорън Бъфет се е освободил от дела си в компанията, предава Bloomberg.

Книжата на компанията поевтиняват с 1,66% към 9,17 ч. българско време, като тя е сред най-слабо представящите се компании в индекс на китайските акции, листнати в Хонконг. Berkshire Hathaway е продала целия си дял в BYD, съобщи CNBC в неделя, като цитира говорител на американскаат компания, който потвърди развитието.

В документ, подаден от филиала Berkshire Hathaway Energy, който притежаваше акциите на BYD, се посочва, че стойноста на инвестицията е нула към 31 март. Компанията на Бъфет притежаваше акциите от над 15 години, като първо купи 225 млн. акции през септември 2008 г. Книжата на компанията са поскъпнали с над 4500% от деня преди първата покупка до 31 март тази година.

Стойност на инвестицията на Bershire в BYD. Графика: Bloomberg LP

През последните две десетилетия BYD извървя пътя от малко известен китайски доставчик на батерии за клетъчни телефони до най-големия производител на електромобили и хибридни автомобили в страната. Berkshire започна да се освобождава от дела си в средата на 2022 г., като притежаваните от компанията акции намаляха до под 5% миналата година. Преминаването на този праг означаваше, че американската компания вече не е задължена от Хонконгската фондова борса да разкрива бъдещи продажби.

Книжата на BYD поевтиняха с около 30% спрямо историческия си връх, достигнат преди четири месеца поради нарастващите опасения относно възможностите ѝ да парира конкуренцията на фона на разрушителна ценова война в Китай.

Berkshire започна да инвестира в BYD, след като дългогодишният бизнес партньор на Бъфет, Чарли Мънгър, който купи акциите с президента на Himalaya Capital Ли Лу, препоръча инвестицията.

„При инвестициите в акции купуването и продаването са обичайни практики. Благодарни сме на Мънгър и Бъфет за признанието им за BYD и за 17-годишните им инвестиции, подкрепа и дружелюбно отношение“, каза Ли Юнфей, генерален мениджър за брандинг и пиар в BYD, в публикация в китайската социална мрежа Weibo в понеделник.

Говорител на BYD е препратил към публикацията на Ли в социалната мрежа, когато е бил помолен за коментар. За момента Berkshire не е отговорила на имейл, изпратен извън обичайното работно време.