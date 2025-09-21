BYD започва да отстъпва място в Китай на местните електромобилни стартъпи

BYD Co. продължава да се сблъсква с предизвикателства пред своята годишна цел за продажби. След шокиращ спад в печалбата, който изненада инвеститорите, най-големият производител на електрически превозни средства в Китай отчита спад в месечните продажби, тъй като по-малките и гъвкави конкуренти се налагат на пазара, пише Bloomberg.

Общите продажби на BYD през август са се увеличили само с 0,1% спрямо същия месец на 2024 г., което подчертава трудностите пред стремежа на компанията да остане конкурентоспособна. Най-големият ѝ конкурент, Geely Automobile Holdings, отбеляза 38% ръст през същия месец, докато Zhejiang Leapmotor Technology Co. и Nio Inc. отчетоха рекордни нива на доставки. Продажбите на Xpeng Inc. от началото на годината вече са над три пъти по-големи от обемите, регистрирани по същото време на предходната година.

Контрастиращите данни подчертават несигурните перспективи за BYD в Китай. Възходът на автомобилния производител до лидерската позиция на най-големия автомобилен пазар в света е подкрепен от агресивни отстъпки, които спечелиха потребителите, но предизвикаха гнева на политиците, които искат да прекратят бруталната ценова война, която приемат като заплаха за дългосрочното здраве на индустрията.

Това означава, че BYD ще навлезе в пиковия сезон при продажбите през септември и октомври, без да разчита на отстъпки, докато се опитва да се предпази от конкуренти, които предлагат елегантни, технологично ориентирани модели на подобни цени.

Навлизането на BYD на други пазари се оказа положителен момент за автомобилния производител, но то прикрива предизвикателствата, пред които е изправен, породени от променящите се пазарни сили в Китай. Като се изключат доставките в чужбина и тези, насочени към бизнеса, продажбите в Китай спадат с почти 15% през миналия месец, изчислява Bloomberg.

Въпреки това, компанията остава най-популярната марка електрически превозни средства в Китай. Макар пазарният ѝ дял да е намалял с 0,2 процентни пункта през юли, тя все още държи 14,4% от пазара. А доставките от началото на годината са 10 пъти по-големи от тези на компании като Xpeng и Li Auto.

BYD се отдалечава от целта си за годишни продажби от 5,5 млн. превозни средства за тази година. Графика: Bloomberg

Но тези по-малки марки водят ожесточена борба за привличане на потребителите. Подкрепената от Stellantis NV Leapmotor успя да извоюва 1,7% дял от китайския пазар, като пускането на нови модели помогна за рекордните продажби от 57 066 превозни средства през август. От началото на годината компанията е продала почти 329 хил. автомобила, въпреки че се нуждае от силен завършек, за да достигне годишната си цел от 580 хил. до 650 хил. продажби.

Междувременно Xpeng печели клиенти с автомобили, оборудвани с авангардни интелигентни технологии, чиито цени са конкурентни на тези на моделите в гамата на BYD и Geely. Миналия месец компанията достави рекордните 37 709 автомобила.

По подобен начин технологичният гигант Xiaomi Corp., по-известен с производството на смартфони, достави над 30 хил. електрически превозни средства през август. От началото на годината тя е продала около 210 хил. коли.

Всички погледи сега са насочени към това дали BYD може да постигне амбициозната си цел да продаде 5,5 млн. автомобила тази година.

Автомобилният производител се придържа към целта си, въпреки че отчете 30% спад на печалбата за второто тримесечие, което изтри около 6 млрд. долара от пазарната му капитализация. За да постигне целта, BYD трябва да достави повече от 2,6 млн. броя през последните четири месеца на 2025 г. - трудна задача, като се има предвид, че са му били необходими осем месеца, за да продаде малко под 2,9 млн. превозни средства.

Оценки на Bloomberg очертават голяма вероятност за достигане на години доставки от 4,9 млн. броя. Sanford C. Bernstein е малко по-оптимистична, очаквайки компанията да достигне 5,1 млн. превозни средства.