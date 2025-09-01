По-малките производители на електромобили постигат целите си за продажби в Китай

Докато BYD Co. преживява труден период на китайския автомобилен пазар, други, по-малки играчи надминават целите си за продажби, като се осланят на търсенето на по-евтини автомобили, съобщава Bloomberg.

Xpeng Inc. отчете 271 615 доставени автомобила през първите осем месеца на годината, което е над три пъти повече от обемите, продадени през същия период на 2024 г. Ключова причина за този успех е пускането на пазара на модела MONA M03, чиято цена започва от 119 800 юана (16 800 долара).

Базовият електромобил се конкурира с масовите модели на BYD и Geely Automobile Holdings Ltd., но използва ценените интелигентни технологии на Xpeng. Той бързо се превърна във водещ избор сред купувачите, формирайки около 40% от месечните продажби на Xpeng.

Това се отразява директно на финансовите резултати на Xpeng. Нетната загуба на производителя се свива през второто тримесечие, а брутният марж се подобрява до 17,3 на сто.

Председателят и главен изпълнителен директор на компанията Хъ Сяопън заяви, че Xpeng очаква месечните доставки да надхвърлят 40 хил. броя, считано от септември.

Концернът също така ще получи тласък от обновения седан P7, който беше пуснат на пазара миналата седмица. Подновената версия би трябвало да „даде старт на ускоряването на продуктовия цикъл“, пишат анализатори на HSBC Holdings Plc.

Междувременно Xpeng осигурява нови потоци от приходи чрез стратегически партньорства. На 14 август компанията и Volkswagen AG обявиха разширяване на сътрудничеството си в областта на електрониката и електрическата архитектура за платформите на германския автомобилен производител в Китай. Очаква се този ход да донесе допълнителни приходи от софтуерни услуги за Xpeng.

Други китайски стартъп компании за електромобили също увеличават своя пазарен дял в сравнение с големите играчи.

Месечните продажби на Zhejiang Leapmotor Technologies Ltd. достигат 57 066 превозни средства през август, което е увеличение с над 88% на годишна база. Потребителите се тълпят пред шоурумите, за да се сдобият достъпните модели B10 и C10, които, подобно на електрическите автомобили на Xpeng, разполагат с множество интелигентни функции.

Всичко това показва, че BYD може да не постигне собствената си цел да продаде 5,5 млн. превозни средства тази година. Sanford C. Bernstein сега очаква годишните обеми да бъдат по-близо до 5,1 млн. продадени коли.