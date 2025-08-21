Западните автопроизводители отстъпват пред китайските марки при достъпните електромобили

Достъпните китайски електромобили са напът да доминират по пътищата във Великобритания и на други места в Европа, тъй като западните марки се насочват към сегмента на луксозните превозни средства, показва нов анализ, цитиран от Telegraph.

Около 10 на сто от новите автомобили, продадени във Великобритания, се доставят от Китай, като този дял се очаква да продължи да расте, според проучване на FIA Foundation.

„Китай, който сега представлява 27% от световните продажби на леки автомобили, си е осигурил конкурентно предимство в производството на по-малки електрически превозни средства чрез влияние върху веригите на доставки на батерии, по-добра производствена ефективност и софтуер“, посочва се в анализа. „Това означава, че Китай се е превърнал от нетен вносител на леки автомобили пред 2020 г. в най-големия нетен износител в света“, пише още в документа.

Европейските производители на автомобили до голяма степен отстъпват от пазара на достъпни автомобили за сметка на китайците и вместо това се фокусират върху луксозните SUV-ове и други големи автомобили.

Range Rover например планира да пусне на пазара своя нов изцяло електрически модел през 2026 г., като се очаква цената му да бъде между 130 хил. и 150 хил. паунда.

Междувременно марката Jaguar, част от групата Jaguar Land Rover, се превръща в изцяло електрически премиум бранд, като първият модел от новото портфолио на компанията ще бъде представен по-късно тази година и се очаква цената му да е по-висока от тази на предишните модели.

„Любовната ни афера с автомобилите с размерите на Fiesta може да се възроди, ако на пазара започнат да се появяват повече малки, евтини електрически модели“, коментира Стив Гудинг, главен изпълнителен директор на FIA Foundation. „Но дали автомобилните компании ще приемат това в свой интерес, предвид по-високите маржове на печалбата, на които обикновено е радват при по-големите превозни средства?“, добавя той.

На пазара на малки автомобили най-сериозният британски претендент на китайците е изцедяло електрическия модел на Mini, изграждан основно в завода на BMW в Коули, Оксфорд, но има и някои версии, които се сглобяват в Китай и Германия. Цените започват от 30 хил. паунда. Това е значително повече от цената на BYD Dolphin, която започва от 17 хил. паунда, и на MG3 – 16 хил. паунда. И двата модела се изграждат в Китай, след което се внасят във Великобритания.

В Обединеното кралство се предлагат над 130 модела електрически превозни средства, комбинация от достъпни автомобили, семейни возила и SUV-ове. Проучване показва, че пазарът включва 33 модела на цена под 30 хил. паунда, като се очаква още ще бъдат пуснати в страната през следващите месеци.

Министерството на транспорта на Острова казва, че действа за насърчаване на използването на малки електрически превозни средства.

„Инвестираме над 4 млрд. паунда, за да подкрепим както индустрията, така и потребителите при преминаването към електрически превозни средства, като предоставим увереност на шофьорите да избират моделите, които работят най-добре за тях“, изтъква говорител на ведомството. „Това включва предоставяне на отстъпки до 3750 паунда от цената на нов електрически автомобил и въвеждане на повече обществени зарядни станции, като вече са налични 83 000 броя, а над 100 000 са в процес на изграждане“, добавя говорителят.