Китайските автопроизводители намират начин да заобикалят митата на ЕС

Китайски автомобилни компании като BYD, MG и Geely все повече се фокусират върху плъгин хибридите при доставките за европейския пазар. Тази стратегия им позволява да заобиколят наказателните мита на Европейския съюз (ЕС) в размер на до 45% върху вноса на изцяло електрическите превозни средства от Китай, които са в сила от октомври 2024 г., пише германският сайт golem.de.

Според Handelsblatt, данните на Dataforce ясно демонстрират тази тенденция. BYD вече е регистрирала над 20 000 плъгин хибриди в ЕС през първата половина на 2025 г. Това представлява увеличение от приблизително 17 000% в сравнение със същия период на миналата година.

Британската марка MG, която принадлежи на китайската група SAIC, също продаде повече плъгин хибриди през първото полугодие, отколкото през цялата 2024 г. Премиум марката на Geely, Lynk & Co, е продала около 4000 превозни средства.

Търговските бариери на ЕС обхващат само изцяло електрическите превозни средства, докато хибридните модели остават обложени със стандартните 10% мита. Китайските производители умишлено използват тази „вратичка“, за да засилят пазарната си позиция в Европа.

Разлики в рентабилността при износа за Европа

Анализатори от Rho Motion изчисляват разликите в рентабилността между различните видове задвижвания. Електрическият автомобил Atto 3 на BYD в момента подлежи на 27-процентно мито, което се равнява на приблизително 10 000 евро при начална цена от 37 990 евро.

Митото върху най-продавания плъгин хибриден модел на концерна, Seal U, от друга страна, се равнява на 3999 евро при цена от 39 990 евро. Разликите са още по-големи за автомобилите на SAIC, тъй като нейните електрически модели са обект на най-високите мита в ЕС от 45,3 процента.

Тази допълнителна търговска тежест се отразява в данните за продажбите. MG е регистрирала само 12 000 изцяло електрически превозни средства в ЕС през първите шест месеца на годината, което е спад от 60% на годишна база. В същото време регистрациите на плъгин хибриди и чисти хибриди се увеличават.

Ценови натиск върху европейските конкуренти

Китайските производители следват агресивни ценови стратегии. SUV-ът MG HS започва на цена от 28 000 евро, докато Volkswagen иска поне 40 000 евро за Tiguan. Дори по-малкият плъгин хибриден модел на Toyota, C-HR, е с около 6000 евро по-скъп от този на MG.

Беатрикс Кейм от Центъра за автомобилни изследвания в Дуйсбург смята, че Европа се намира „в началото на ценова война при плъгин хибридните автомобилите “. Според анализа китайските производители следват двустранна стратегия: понижаване на цените, увеличаване на разпознаваемостта на марката и пазарния дял, а по-късно и пренасочване на клиентите към електрическите автомобили.

Европейската комисия (ЕС) призна проблема, но не предприема действия. Евентуални мита върху вноса на плъгин хибриди ще изискват отделна процедура срещу субсидии. Говорител на ЕК само подчерта готовността на изпълнителната власт на ЕС да преговаря за решения с Китай.