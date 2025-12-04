Тръмп застава зад двигателя с вътрешно горене с предложение за промяна в регулациите

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предложи да намали стандартите за разход на гориво, които бившият държавен глава Джо Байдън финализира миналата година, в опит да улесни американските автомобилни производители да продават автомобили с двигател с вътрешно горене, съобщава Ройтерс.

Действията на Тръмп целят да отменят една от емблематичните климатични мерки на Байдън, с които той искаше да стимулира покупките на повече електрически превозни средства.

„Хората искат бензинови автомобили“, заяви в сряда вечерта Тръмп.

Националната администрация за безопасност на движението по пътищата (NHTSA) предложи значително намаляване на изискванията за разход на гориво от моделния период 2022-2031 г., като ще изисква средно 34,5 мили на галон до 2031 г., в сравнение с 50,4 мили на галон (21,4 км на литър) в момента.

NHTSA предлага да намали стандартите за разход на гориво за 2022 г. и след това да ги увеличи с между 0,25% и 0,5% годишно до 2031 г. През 2022 г. регулаторът увеличи разхода на гориво с 8% годишно за моделните години 2024-2025 и с 10% за 2026 г.

Правилата на Байдън имаха за цел да подтикнат производителите на автомобили да произвеждат все по-голям брой електрически превозни средства, но не биха довели до незабавно прекратяване на превозните средства, задвижвани с изкопаеми горива.

NHTSA изчислява, че предложеното правило ще намали средните първоначални разходи за превозни средства с 930 долара, но ще увеличи разхода на гориво с около 100 млрд. галона до 2050 г. - и ще струва на американците още до 185 млрд. долара за гориво, както и ще увеличи емисиите на въглероден диоксид с около 5%.

Облекчаването на правилото спрямо минали години ще улесни значително спазването му от страна на автомобилните производители за период, който все още се преразглежда от NHTSA. Автомобилните производители биха спестили 35 млрд. долара до 2031 г., включително 8,7 млрд. долара за General Motors, и повече от 5 млрд. долара за Ford и Stellantis.

Предложението ще внесе и драстични промени в програмата. То ще предложи премахване на търговията с кредити между автомобилните производители през 2028 г. и ще прекрати някои кредити за функции за пестене на гориво. NHTSA заяви, че търговията с кредити е „неочаквана печалба за производителите, предлагащи ексклузивно електрически превозни средства, продаващи кредити на други производители, които не са производители на електрически превозни средства“.

Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм заяви, че Тръмп „предлага да премахне стандартите за икономия на гориво, което ще принуди американците да харчат милиарди долари повече на бензиностанциите, като същевременно трови въздуха в нашите общности“.

Транспортът е най-големият емитент на емисии на парникови газове в САЩ.

По-рано тази година Тръмп подписа закон, който премахва санкциите за разход на гориво за автомобилните производители.

Прекратяването на търговията с кредити може да навреди на автомобилни производители като Tesla и Rivian, които продават кредити на конкуренти, произвеждащи предимно модели, задвижвани с изкопаеми горива.

Тръмп заяви, че цената на превозните средства намалява, но цените на новите превозни средства растат с 0,8% на годишна база. През октомври Kelley Blue Book съобщи, че средната цена на нов автомобил в САЩ е надхвърлила 50 хил. долара за първи път в историята, което е с 3,6% повече от данните преди година.

Главният изпълнителен директор на General Motors Мари Бара отбеляза, че преди Конгресът да блокира правилата на Калифорния за превозни средства без емисии през юни, автомобилният сектор е бил изправен пред строги правила в някои щати, изискващи от компаниите 35% на електромобилите от новите продажби през 2026 г.

„Щеше да се наложи да започнем да затваряме заводи, защото нямаше да можем да произвеждаме и продаваме толкова превозни средства“, изтъкна Бара.