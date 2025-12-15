Гроздан Караджов: Ясни са изпълнителите за трите позиции за пътнически железопътни превози

Либерализацията в сектора на пътническите железопътни превози със сигурност ще продължи. Това заяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов пред bTV.

Той съобщи, че с негово решение от днес са определени избраните изпълнители за трите обособени позиции за пътнически железопътни превози, условно наречени западен, северен и южен превозвач. Северният и южният превозвач се присъждат на единствената друга фирма, кандидатствала за тях – „Ивкони Експрес“, а „БДЖ – Пътнически превози“ запазва западния лот.

По думите на Караджов това означава, че за БДЖ остават около 75 процента от общите пътнически железопътни превози, а 25 на сто се поемат от другия оператор. Той подчерта, че целта на Европейската комисия (ЕК) и на него като министър е била насърчаването на по-голяма конкуренция в сектора.

Вицепремиерът в оставка коментира и бъдещите реформи в сектора, като акцентира върху новия Закон за обществения транспорт. По думите му това е изцяло нов закон, изготвен от екипа на министерството, който предвижда създаването на национална транспортна схема. Целта е пътниците да могат да се придвижват от едно място до друго с удобни връзки между различните видове транспорт – железопътен, автобусен, авиационен, морски и други, като железопътният транспорт ще има приоритет.

Караджов посочи още, че се предвижда въвеждането на електронен билет, който да се генерира и използва изцяло чрез мобилен телефон, без необходимост от хартиен носител. По думите му това е една от най-тежките, но и най-важните реформи в сектора.

В заключение Гроздан Караджов изрази надежда следващият министър на транспорта да бъде реформатор, който да продължи започнатите промени, за да не бъдат блокирани средствата по Плана за възстановяване и устойчивост.

БТА припомня, че по-рано днес правителството в оставка одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД в размер на 40 млн. лв. Средствата са възмездна финансова помощ, която следва да бъде възстановена от дружеството до 30 септември 2026 г.

През август правителството одобри провеждането на процедура за избор на превозвачи за извършване на обществени услуги с железопътен транспорт. Тя е част от реформите в Националния план за възстановяване и устойчивост, където е записано, че следващите договори за жп превоз ще бъдат възложени чрез открита състезателна процедура. Миналият месец Караджов коментира, че са подадени пет оферти от двама оператори по процедура за избор на превозвачи за извършване на обществени услуги с железопътен транспорт, която е част от реформите в Националния план за възстановяване и устойчивост. За първия - западен лот, оферта е подадена само от „БДЖ - Пътнически превози“. За другите два лота - северен и южен, са подали както „БДЖ - Пътнически превози“, така и „Ивкони Експрес".

