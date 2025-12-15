Красимир Йорданов: Пазарният тренд се измества към компании около Google

Целият тренд се измества към компании, които са центрирани около Google, по-малко се фокусира в компаниите, които са свързани с Nvidia и OpenAI, подложени на разпродажби. Този коментар направи Красимир Йорданов, портфолио мениджър в Sky Asset Management, в предаването "В развитие" на Bloomberg TV Bulgaria.

Според него има структурна промяна в пазарите, но това не означава, че „в крайна сметка целият наратив зад изкуственият интелект е грешен“.

Портфолио мениджърът смята, че инвеститорите трябва да са доста по-избирателни при своята селекция на акции.

По думите му върху текущите пазарни тенденции и перспективите за различни сектори, като изкуствен интелект и банков сектор се влияят от политически събития. Той посочи за пример изборите в САЩ. Йорданов очаква, че догодина американският президент отново ще предизвика волатилност на пазарите, особено заради избора на нов председател на Федералния резерв. „Тръмп ясно заявява, че очаква новият председател на Фед да се съобразява с това какво той мисли за лихвите“, добави той и напомни, че Тръмп иска лихвени проценти около 1%, тъй като идват избори, а целта е да се облекчи кризата с достъпността до ипотечните лихви.

Красимир Йорданов преценява, че секторът на изкуствения интелект остава много силен, с нарастващи поръчки. Той обаче предупреди, че кръговите инвестиции между компаниите създават проблеми, но въпреки това цените на акциите се задържат. „Малки корекции от 2-3% предизвикват паника, което показва възходящ тренд. По-съществени корекции се очакват, когато оптимизмът стане широко разпространен“, е мнението на портфолио мениджърът.

Красимир Йорданов очаква, че през първо тримесечие на 2026 г. ще има по-осезаема корекция на пазарите на акции. Той предположи, че Тръмп вероятно ще се опита да стимулира пазара с икономически мерки, което ще доведе до бичи пазар, а след изборите очакванията са за по-съществени корекции.

Портфолио мениджърът обясни, че стратегията на Sky Asset Management има няколко постижения – няколко фонда отчитат над 30% възвръщаемост, надминавайки пазара. „Залагаме на регионална диверсификация. Фондовете, фокусирани върху Централна и Източна Европа (напр. Словения, Хърватия), се възползват от ниските оценки на акциите и по-добрите перспективи спрямо Западна Европа“, посочи той и поясни, че тематичните инвестиции включват изкуствен интелект, роботика, стимули от немското правителство и Южна Корея.

Йорданов съобщи, че инвестициите във финансови и банкови компании се представят отлично – над 43% ръст. Той подчерта, че секторът дълго време е бил подценяван поради регулации и ниски лихви, но настъпва преоценка с осъзнаването за дългосрочно високи лихви.

„Очаква се възходящата тенденция да продължи при липса на икономическа криза, тъй като намаляването на лихвите ще стимулира икономиката и заемите. Възстановяването на Украйна също ще бъде силен фактор за европейската икономика и банковия сектор“, каза още портфолио мениджърът.

