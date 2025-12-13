Baidu запълва празнината, която Nvidia остави на пазара на AI чипове в Китай

Технологичният гигант Baidu се очертава като един от ключовите играчи в областта на чиповете за изкуствен интелект (AI) в Китай, позиционирайки се като конкурент на Huawei, тъй като и двете компании се стремят да запълнят празнината, оставена от лидера в бранша Nvidia, който е изключен от пазара в страната, предава CNBC.

Най-известен като най-голямата търсачка в Китай, Baidu през последните години преориентира бизнеса си към автомобили без шофьор и изкуствен интелект, включително чрез дъщерното си дружество Kunlunxin, на което е мажоритарен собственик и проектира чипове.

Редица анализатори повишиха прогнозите си за цената на акциите на Baidu през последните седмици, като се позоваха на бизнеса с полупроводници и прогнозираха, че подразделението ще получи повече поръчки на вътрешния пазар.

Миналия месец Baidu представи петгодишна пътна карта за чиповете си Kunlun AI, която започва с M100 през 2026 г. и с M300 през 2027 г. Компанията вече използва комбинация от собствени чипове в центровете си за данни, за да изпълнява своите ERNIE AI модели, както и продукти на Nvidia.

Baidu генерира средства от продажбата на чипове на трети страни, които изграждат центрове за данни, както и от отдаването под наем на изчислителни мощности чрез своя облак. Компанията се стреми да се позиционира като т. нар. „пълноценен“ доставчик на изкуствен интелект с инфраструктура, състояща се от чипове, сървъри и центрове за данни, както и модели и приложения за изкуствен интелект.

И бизнесът с чипове изглежда набира скорост. По-рано тази година Kunlunxin спечели поръчки от доставчици на China Mobile, един от най-големите мобилни оператори в страната.

„Kunlunxin се наложи като водещ местен разработчик на чипове с изкуствен интелект, като се съсредоточи върху високопроизводителни AI чипове за обучение и извличане на заключения от големи езикови модели, облачни изчисления, темекомуникации и корпоративни работни натоварвания“, коментираха анализатори на Deutsche Bank в бележка този месец.

Макар графичните процесори (GPU) на Nvidia да се считат за най-модерните чипове за обучение и работа с изкуствен интелект, компанията е блокирана от американското правителство да продава най-висококачествения си продукт в Китай. Твърди се също, че Пекин убеждава местните технологични компании да не купуват H20, не толкова мощен чип на Nvidia, предназначен за китайския пазар и одобрен за износ.

С излизането от играта на Huawei, водещият играч с огромните си клъстери от чипове, анализаторите предполагат, че Baidu ще запълни празнината и че бизнесът ѝ с чипове е напът да отбележи експлозивен растеж.

„Смятаме, че вътрешното търсене на изчислителни мощности за изкуствен интелект в Китай остава интензивно, а хипермащабните компании все по-често се снабдяват от местни доставчици на решения“, коментира JPMorgan в бележка в неделя. „Смятаме, че чипът Kunlun AI е един от най-добре позиционираните“, се допълваше в нея.

Анализатори на инвестиционната банка прогнозират, че продажбите на чиповете на Baidu ще се увеличат шест пъти и ще достигнат 8 млрд. китайски юана (1,1 млрд. долара) през 2026 г.

Анализатори от Macquarie считат, че подразделението за чипове Kunlun на Baidu може да бъде оценено на около 28 млрд. долара.

Baidu не е единственият китайски технологичен гигант, който разработва собствени полупроводници. CNBC съобщи през август, че Alibaba също работи върху свой AI чип от следващо поколение.

Недостигът на AI чипове засяга Китай

Усилията на Baidu в областта на чиповете се случват, след като китайските технологични гиганти заявиха този месец, че наблюдават недостиг на доставки.

Еди Ву, главен изпълнителен директор на Alibaba, каза, че „доставките ще бъдат относително голямо препятствие“ през следващите две до три години, имайки предвид компонентите и чиповете, необходими за изграждане на центрове за данни.

Tencent съобщи този месец, че капиталовите ѝ разходи за 2025 г. ще бъдат по-ниски от първоначалните очаквания. Но президентът на Tencent Мартин Лау заяви, че това не се дължи на липса на търсене, а по-скоро на недостиг на чипове, за които да се заделят средствата.

„Това не отразява промяна на стратегията ни за изкуствен интелект. Става въпрос за промяна в наличността на чипове за изкуствен интелект“, посочи Лау.

Част от недостига се дължи на глобалното търсене и произтичащите от него затруднения във веригата за доставки на полупроводници. Но практическата блокада на чиповете на Nvidia от Китай също допринесе за намаляване на предлагането.

Китайските технологични компании се опитаха да компенсират недостига, като използваха наличностите си от чипове и се постараха да направят своите AI модели по-ефективни, за да постигнат повече с наличните полупроводници.

Междувременно Китай има собствени предизвикателства в производството, тъй като най-големият ѝ производител на чипове SMIC не може да се конкурира по мащаб и технология с лидери като Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Това затруднява Китай да произведе достатъчно чипове, за да покрие недостига.

Подобно на американските, китайските технологични компании непрекъснато отчитат силно търсене на изкуствен интелект.

„Виждаме, че търсенето на изкуствен интелект от клиентите е и остава много силно. Всъщност, дори не сме в състояние да поддържаме темпото на растежа на търсенето от клиентите от гледна точка на скоростта, с която можем да внедрим нови сървъри“, каза Ву от Alibaba.

Това дава възможност на Baidu в Китай.

„Натискът на Baidu в областта на чиповете е едновременно необходимост и възможност. Необходимост, тъй като китайските платформи вече не могат да разчитат на стабилни доставки на американски графични процесори. Възможност, тъй като сега има многомилиарден вътрешен пазар за хардуер за изкуствен интелект, който съответства както на американските правила за износ, така и на програмата на Пекин за самодостатъчност“, коментира Ник Пешънс, ръководител на отдела за изкуствен интелект в компанията The Futurum Group.

„Ако Baidu успее да достави конкурентни поколения Kunlun навреме, това не само ще реши собствения му проблем с доставките, а и ще го превърне в стратегически доставчик за останалата част от AI индустрията в Китай“, допълва той.