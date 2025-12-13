Защо изкуственият интелект няма да измести, а ще трансформира приложенията?

Според Bank of America (BofA) изкуственият интелект (AI) ще промени начина, по който се създава и използва бизнес софтуер, но няма да замести самите приложения. Банката беше домакин на изпълнителния директор на SAP Мохамед Алам по време на скорошно технологично събитие, пише Investing.com.

Алам също отхвърля идеята, че агентният AI ще измести приложенията, като вместо това твърди, че изкуственият интелект ще доведе до „преосмисляне“ на бизнес процесите чрез пет модела, включително „класически приложения, приложения с подобрен агент, автономно изпълнение, изживявания без приложения и автономни работни потоци“.

Изпълнителният директор повтори стратегията на SAP около това, което той нарича „въртящото се колело приложение-данни-AI“, което „подпомага визията за продуктите на компанията“.

BofA обяснява, че партньорствата с Databricks, Snowflake и хиперскейлъри остават водещи, като осигуряват „безпроблемна интеграция на данни“ и помагат на SAP да монетизира AI върху съществуващата си база от клиенти.

Според Мохамед Алам внедряването на AI се развива в три етапа. Той подчертава, че първо идват печалби в производителността чрез асистенти като Joule, след това преминаване към „автономно изпълнение с изграждане на доверие“ и накрая - дълбоки изследователски възможности чрез голям набор от данни.

Тази еволюция, добавя той, подкрепя преминаването от лицензиране, базирано на потребители, към „модели, базирани на резултати“, които SAP смята за по-съобразени с ценността за клиента.