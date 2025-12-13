Уиткоф ще се срещне със Зеленски и други европейски лидери в Берлин

Американският пратеник Стив Уиткоф ще се срещне с украинския президент Володимир Зеленски и европейски лидери този уикенд и в началото на следващата седмица в Берлин. Това съобщи цитиран от Bloomberg представител на Белия дом на фона на усилията на президента Доналд Тръмп за постигане на мирно споразумение между Русия и Украйна.

Германският канцлер Фридрих Мерц и други европейски лидери, включително британският премиер Кийр Стармър, вече са планирали среща в понеделник, според главния говорител на Мерц – Щефан Корнелиус.

The Wall Street Journal първи съобщи за плановете Уиткоф да пътува до Берлин за разговори през уикенда.

Украинската територия е в центъра на текущите обсъждания между Вашингтон, Киев и Москва, докато преговарящите работят по проект на споразумение от 20 точки. Русия настоява Украйна да изтегли силите си от източните територии в региона Донбас, които включват части от Донецка и Луганска област, които руската армия не е успяла да завземе.

Зеленски заяви по-рано тази седмица, че САЩ са обсъждали превръщането на района в „свободна икономическа зона“ или „демилитаризирана зона“ под специална администрация. Президентският офис отказа коментар.

Остават въпроси дали регионите биха били де факто признати като руски, заедно с окупирания полуостров Крим. Други спорни моменти включват гаранциите за сигурността на Украйна, за да се предотврати ново нахлуване от страна на Москва, както и съдбата на над 200 млрд. долара замразени активи на Руската централна банка.

Руският президент Владимир Путин не показва намерение да променя военните си цели и не е ясно дали Москва би се съгласила на мирно споразумение, дори ако САЩ и Украйна постигнат договорка.

Повече от 1 млн. домакинства са останали без електричество в пет региона на Украйна след руски атаки през нощта, съобщи в събота в Telegram министърът на вътрешните работи Игор Клименко. Украйна е свалила 13 от 30 изстреляни ракети, както и 417 от 465 дрона, съобщи командването на военновъздушните сили на страната в Telegram.