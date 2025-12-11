ЕС обмисля да отложи с пет години забраната за двигатели с вътрешно горене при новите коли

Европейският съюз (ЕС) обмисля петгодишна отсрочка при прилагането на планираната забрана за продажба на нови коли с двигатели с вътрешно горене след силен натиск от някои от най-големите икономики в региона, съобщава Bloomberg.

Европейската комисия (EK) ще представи следващата седмица промените в правилата за прехода на автомобилния сектор към електрическа мобилност. Няколко правителства и производители на автомобили, от Италия до Полша, казват, че планираното оттегляне от настоящите технологии до 2035 г. е твърде агресивно и рискува да заличи една от основните индустрии в региона.

Стратегията на ЕК е да разреши удължаване на използването на коли с двигатели с вътрешно горене до 2040 г. чрез плъгин хибриди и електромобили с удължен пробег. Това ще се основава на условието, че всички потенциални допълнителни емисии ще бъдат компенсирани чрез използване на усъвършенствани биогорива и т.нар. синтентични горива - произведени с помощта на уловен въглероден диоксид и възобновяема електроенергия - както и чрез използване на зелена стомана в производството им.

Подобен дизайн ще позволи на ЕС все пак да се стреми към нулеви емисии при новите леки автомобили до 2035 г., в зависимост от точните параметри на предложението. Той ще отговори и на опасенията на някои държави със силно развита автомобилна индустрия, които призоваваха за използване на чисти технологии, различни от изцяло електрическите превозни средства, след тази дата.

Планирано е ЕК да представи прегледа на съществуващите правила относно стандартите за емисиите от автомобили след заседанието си на 16 декември в Страсбург, Франция. Дискусиите продължават и подробностите все още може да се променят, предупреждават източници, запознати с темата.

Потенциалните промени следват забавянето на ръста на продажбите на нови автомобили с батерии, тъй като страни като Германия, най-големият пазар в блока, премахнаха стимулите за покупка. Въпреки че растежът се възобнови - отчасти в отговор на повторното въвеждане на субсидии - траекторията на продажбите на електрически превозни средства остава далеч под необходимото ниво за изпълнение на целите на ЕС.

Регистрациите на изцяло електрически коли представляват 35% от продажбите в Нидерландия през тази година, в сравнение с едва 8% за Испания. Неравномерно разпределената зарядна инфраструктура и сравнително високите цени продължават да отблъскват потребителите.

Въпреки че автомобилните производители ще спечелят повече време за преминаване към изцяло електрически превозни средства, сред екологичните групи има опасения, че промените създават нови „вратички“, които подкопават климатичните амбиции на Европа и рискуват ключовите производители в региона да изостанат още повече от Китай в надпреварата за доминиране на пазара.

Миналата седмица шестима министър-председатели, включително италианския премиер Джорджа Мелони и Доналд Туск от Полша, поискаха от ЕК преразглеждане на правилата на ЕС за нови автомобили, за да позволи на плъгин хибридите и електромобилите с удължен пробег да се продават в Европа след 2035 г.

Германия също се бори за смекчаване на предстоящата забрана на блока за продажба на нови превозни средства с двигател с вътрешно горене, стремейки се да защити автомобилната си индустрия от китайската конкуренция, по-слабото от очакваното търсене на електрически превозни средства и американските мита.

Предложението, разгледано от ЕК, би отговорило на германските искания, които включват използването на плъгин хибриди и такива коли, оборудвани с удължаващи пробега устройства, разрешаване на синтетичните горива и насърчаване на зелената стомана. ЕС представя континента като лидер в областта на зелената стомана като част от стремежа си да се конкурира с Китай и САЩ в областта на чистите технологии.

Междувременно високите разходи за енергия и труд в Европа принуждават производителите на автомобили да съкращават работни места и да пренасочват инвестиции другаде. Франция иска да стимулира потребителите да изберат произведеното в Европа в опит да избегне загуба на работни места.

„Подкрепяме въвеждането на целенасочени мерки, особено по отношение на технологичната неутралност, при условие че те са придружени и обусловени от ясни регулаторни механизми за стимулиране на производството в Европа, които подкрепят работните места в промишлеността“, пишат петима френски министри в писмо до еврокомисарите. „По-специално, електрическите превозни средства, отговарящи на специфични европейски критерии за производство, следва да се ползват с преференциално разглеждане при постигането на регулаторните цели, осигурявайки гъвкавост за производителите, ангажирани с местното производство“, добавят те.

Все още не е решено какъв ще бъде делът на плъгин хибридите и превозните средства с удължен пробег от общите продажби след 2035 г., тъй като дискусиите продължават. Ключовите технически подробности относно синтетичните горива и усъвършенстваните биогорива също се разглеждат.

Въпреки че на теория синтетичните горива могат да бъдат климатично неутрални, те са скъпи за производство и технологията е в ранен етап на развитие. Ползата от биогоривата за емисиите е предмет на разгорещени дебати, както и натоварването, което те могат да окажат върху земята, иначе използвана за производство на храни.

Промени в измерванията

Пакетът, който трябва да бъде представен следващата седмица, ще отложи и плановете за затягане на начина, по който се изчисляват емисиите от плъгин хибридните автомобили. ЕК обмисляше преминаване към система, която измерва замърсяването в реално време, вместо сегашния показател, който използва лабораторни тестове, значително подценяващи действителните емисии.

Пакетът ще бъде съчетан с предложение за увеличаване на дела на електрическите превозни средства в корпоративните автопаркове и промени в правилата за емисиите от тежкотоварни превозни средства.