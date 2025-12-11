SOFIX с шести пореден ръст до нов 17-годишен връх

Водещият индекс на Българската фондова борса (БФБ-София) SOFIX отчете шести пореден дневен ръст, днес с 0,34% до до нов 17-годишен ръст от 1125,87 пункта. Останалите идекси също затвориха на зелена територия, като най-голям е ръстът при бенчмаркът на малките и средни предприятия beamX, който добави 1,53% към стойността си и затвори сесията на ниво от 109,13 пункта.

С най-силен ръст сред 15-те компании в основния индекс бяха отново "Първа инвестиционна банка" АД с 5% до 5,88 лв., "Централна кооперативна банка" АД с 2,22% до 1,84 лв. и "Уайзър Технолоджи" АД с 2,17% до 4,7 лв.

На обратния полюс се наредиха "Българска фондова борса" АД с 1,92% до 10,2 лв., "Шелли груп" ЕД с 0,72% до 107,57 лв. и "Смарт Органик" АД с 0,63% до 31,4 лв.

Оборотът на БФБ днес достигна 7,5 млн. лева, като тай-съществен е приносът на "Шелли груп" ЕД (534 хил. евро), БФБ АД (857 хил. лв.), "Република холдинг" АД (719 хил. лв.), "Софарма" АД (174 хил. лв.) и "Доверие обединен холдинг" АД (156 хил. лв.).

Най-много сделки днес се сключиха с акциите на "Софарма" АД - 38, БФБ АД - 27, и "Доверие обединен холдинг" АД - 25.

Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.