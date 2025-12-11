IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Премиерът Росен Желязков подаде оставка

Решението бе обявено на фона на протестната вълна от последните седмици във връзка с бюджета за догодина

14:17 | 11.12.25 г. 8
Автор - снимка
Създател
Снимка: БГНЕС/АНТОН СТАНКОВ
Снимка: БГНЕС/АНТОН СТАНКОВ

Премиерът Росен Желязков обяви, че подава оставка. 

Решението бе обявено на фона на протестната вълна от последните седмици във връзка с бюджета за 2026 г. и срещу корупцията.

„Решенията на Народното събрание имат смисъл, когато изразяват волята на суверена. Нашето желание е да бъдем на нивото, на което очаква обществото", посочи Желязков. „Дали обществото осъзнава предизвикателствата, пред които сме изправени, това е друг въпрос и предстои да бъде анализиран в бъдеще", каза още той.

„В настоящия момент, както Конституцията и политическата логика повеляват, властта произтича от гласа на народа. Ние чуваме гласа на гражданите, които протестират срещу управлението, затова трябва да бъдем на висотата на исканията им", посочи премиерът, според когото исканията са оставка.

Той очерта и предизвикателствата пред страната. По думите му, България няма да бъде преведена през първите турбулентни месеци от членството в еврозоната от кабинет, който има опит с администрацията.

Желязков изтъкна, че „обещахме макроикономическа стабилност и я постигнахме. Постигнахме небивал ръст в приходите в бюджета. Приехме и ще изпълним бюджетната рамка за 2025 г. Предложихме бюджет за 2026 г., който – независимо от своята разнопосочност, беше бюджет на социалната защита“.

„Всичко това или не беше докрай обяснено, или нашите опоненти не успяха да го разберат“, каза премиерът в оставка.

„Осъзнаваме, че протестът беше срещу самонадеяност, арогантност, оценката за начина, по който ценностите, се изпълняват. Този протест е протест за ценности, не е социален протест, не е протест срещу политически опонент за политики. Това е протест за поведение и отношение и затова обединява в себе си разнородни и идеологически различни компоненти от обществото“, добави той.

Желязков призова гражданите да посочат лидерите на протеста и да поискат от тях заявка за визията за управлението през следващите месеци. „Това не е просто хвърляне на ръкавицата към Асен Василев, Ивайло Мирчев, Божидар Божанов, Атанас Атанасов, ако щете – и към президента Радев. Това е призив лидерите на протеста да заявят как постигнатото от правителството да бъде надградено“, посочи той.

Росен Желязков допълни, че ако бюджетът не бъде приет сега, правителството ще внесе предложение за удължаване на бюджета за 2025 г.

След като Желязков обяви оставката на парламента, депутатите влязоха в пленарна зала, за да гласуват вота на недоверие, внесен от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ). Вотът не мина, защото беше подкрепен от само 106 гласа при необходими поне 121 гласа. 

Заседанието беше закрито след това заради липса на кворум точно преди обсъждането на бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Делян Пеевски: Цялата отговорност е на ПП-ДБ

България трябва да е социална държава и да помага на хората, цялата отговорност е на коалицията „Сорос“ – ПП-ДБ. Това коментира председателят на ПГ на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски, цитиран от БГНЕС. Печелившият е друг и да идва още днес, каза още той.

Във връзка с протестите той посочи, че нямат право партии да влизат по кабинетите, да търсят хора и да казват елате долу пред народния съд.

Няма да им се случи на наследниците на комунистическата партия и аз съм гарант за това, допълни още Пеевски.

От своя страна, Станислав Балабанов от „Има такъв народ“ заяви, че след като след 11 месеца площадите отново се напълниха, бяхме задължени да чуем гражданите, цитиран от БГНЕС.

Бащите на хаоса са Радостин Василев, Асен Василев, Ивайло Мирчев и Костадин Костадинов, те ще се опитат да направят всичко възможно обществото да влезе неподготвено по този път, коментира той.

След като искаха хаос, го получават, каза Балабанов, според когото хаосът го избра опозицията. 

Асен Василев: Това е първа стъпка

Това е първа стъпка по пътя България да стане нормална европейска държава. Това заяви лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев, цитиран от БГНЕС. Следващата стъпка е да се проведат честни и свободни избори, а не опорочени, коментира той.

Оттук нататък предстои задачата България да стане държава, която работи за всеки един от нейните граждани, а не само за един, каза Василев.

Последна актуализация: 15:07 | 11.12.25 г.
Коментари

Добави коментар
7
rate up comment 1 rate down comment 5
doba
преди 34 минути
Тц, тц, тц, тц, тц, каква стана тя. Топката е в полето на президент Радев, подарък за Коледа и Нова Година... На гърба на Народа се пише...
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
6
rate up comment 8 rate down comment 8
Скъсана_Ушанка
преди 1 час
...и сега какво? Никой не очакваше. И както се говореше за край на модела, изведнъж темата се сменя в миг, а тя е И сега кой ще управлява, при положение, че им липсва човешки ресурс на почти цялата опозиция? Нов месия? Боташа не става, няма и хора. Пак на рундю служебните кабинети и Боташи, ли? ППДБ с кой ще прави колиция, с вгъ3раждане или с оня селския измамник? Майстор е Буци на блиц шаха, с един ход и ги вкара в патова ситуация.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
5
rate up comment 10 rate down comment 20
гъбко
преди 1 час
До: khao ... Абе агент Буда , май не ги беше планирал баш така нещата ... Таман започна пак да плямпа безсмислиците си по телевидението и го прецакаха . Виж че се гласяха да направят некое и друго търгче за магистралка , има един куп поръчки да се правят около двата хилядника , около новите ни ПАВЕЦ , новите ни кораби , евентуално втората ескадрила изтребители ... С отпадъка на София има сериал , новите метро станции ... Кой знае с какъв скрин и с колко чекмеджета се е бил заредил ... Ама нъц !
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
4
rate up comment 8 rate down comment 24
khao
преди 2 часа
До: Скъсана_Ушанка няма тайминг, той си ги нареди нещата от по рано (припомниси стенд ъп монолога му)... сега сигурно Рая наДелян ще стане премиер, ще си прокарат голяма част от бюджета... а след изборите пак те или Зеления чорап!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
3
rate up comment 21 rate down comment 4
sssaaa
преди 2 часа
Обективните медии пишат само коментарите на Пеевски. Защо ли?
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 25 rate down comment 43
Скъсана_Ушанка
преди 2 часа
Не може да му се отрече на Буци, че усеща тайминга на нещата. Това беше най-безболезнения за него момент да подаде неминуемата оставка. Хем така изглежда, че веднага народа като поиска и дава, хем вината ще остане при св..ята, хем и за рундю рублата няма да има време да се подготви с нов проект за следващите избори. А опозицията е в неочаквано споглеждане " ами сега какво"...
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 18 rate down comment 25
гъбко
преди 2 часа
Бащицата като един истински мъжага сигурно си разцъква с Бистришките тигри мачле и прати Желязков да обира народната любов ... :))) ... ДобЪр ни е агент Буда !!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
