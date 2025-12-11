Премиерът Росен Желязков подаде оставка

Премиерът Росен Желязков обяви, че подава оставка.

Решението бе обявено на фона на протестната вълна от последните седмици във връзка с бюджета за 2026 г. и срещу корупцията.

„Решенията на Народното събрание имат смисъл, когато изразяват волята на суверена. Нашето желание е да бъдем на нивото, на което очаква обществото", посочи Желязков. „Дали обществото осъзнава предизвикателствата, пред които сме изправени, това е друг въпрос и предстои да бъде анализиран в бъдеще", каза още той.

„В настоящия момент, както Конституцията и политическата логика повеляват, властта произтича от гласа на народа. Ние чуваме гласа на гражданите, които протестират срещу управлението, затова трябва да бъдем на висотата на исканията им", посочи премиерът, според когото исканията са оставка.

Той очерта и предизвикателствата пред страната. По думите му, България няма да бъде преведена през първите турбулентни месеци от членството в еврозоната от кабинет, който има опит с администрацията.

Желязков изтъкна, че „обещахме макроикономическа стабилност и я постигнахме. Постигнахме небивал ръст в приходите в бюджета. Приехме и ще изпълним бюджетната рамка за 2025 г. Предложихме бюджет за 2026 г., който – независимо от своята разнопосочност, беше бюджет на социалната защита“.

„Всичко това или не беше докрай обяснено, или нашите опоненти не успяха да го разберат“, каза премиерът в оставка.

„Осъзнаваме, че протестът беше срещу самонадеяност, арогантност, оценката за начина, по който ценностите, се изпълняват. Този протест е протест за ценности, не е социален протест, не е протест срещу политически опонент за политики. Това е протест за поведение и отношение и затова обединява в себе си разнородни и идеологически различни компоненти от обществото“, добави той.

Желязков призова гражданите да посочат лидерите на протеста и да поискат от тях заявка за визията за управлението през следващите месеци. „Това не е просто хвърляне на ръкавицата към Асен Василев, Ивайло Мирчев, Божидар Божанов, Атанас Атанасов, ако щете – и към президента Радев. Това е призив лидерите на протеста да заявят как постигнатото от правителството да бъде надградено“, посочи той.

Росен Желязков допълни, че ако бюджетът не бъде приет сега, правителството ще внесе предложение за удължаване на бюджета за 2025 г.

След като Желязков обяви оставката на парламента, депутатите влязоха в пленарна зала, за да гласуват вота на недоверие, внесен от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ). Вотът не мина, защото беше подкрепен от само 106 гласа при необходими поне 121 гласа.

Заседанието беше закрито след това заради липса на кворум точно преди обсъждането на бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Делян Пеевски: Цялата отговорност е на ПП-ДБ

България трябва да е социална държава и да помага на хората, цялата отговорност е на коалицията „Сорос“ – ПП-ДБ. Това коментира председателят на ПГ на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски, цитиран от БГНЕС. Печелившият е друг и да идва още днес, каза още той.

Във връзка с протестите той посочи, че нямат право партии да влизат по кабинетите, да търсят хора и да казват елате долу пред народния съд.

Няма да им се случи на наследниците на комунистическата партия и аз съм гарант за това, допълни още Пеевски.

От своя страна, Станислав Балабанов от „Има такъв народ“ заяви, че след като след 11 месеца площадите отново се напълниха, бяхме задължени да чуем гражданите, цитиран от БГНЕС.

Бащите на хаоса са Радостин Василев, Асен Василев, Ивайло Мирчев и Костадин Костадинов, те ще се опитат да направят всичко възможно обществото да влезе неподготвено по този път, коментира той.

След като искаха хаос, го получават, каза Балабанов, според когото хаосът го избра опозицията.

Асен Василев: Това е първа стъпка

Това е първа стъпка по пътя България да стане нормална европейска държава. Това заяви лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев, цитиран от БГНЕС. Следващата стъпка е да се проведат честни и свободни избори, а не опорочени, коментира той.

Оттук нататък предстои задачата България да стане държава, която работи за всеки един от нейните граждани, а не само за един, каза Василев.