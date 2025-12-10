IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
САЩ удължават изключението от санкциите за "Лукойл" в очакване на сделка

Интерес за покупката на международните активи на "Лукойл" проявиха и Exxon Mobil и Chevron

18:21 | 10.12.25 г.
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

САЩ удължават изключението от санкциите за "Лукойл" до 17 януари 2026 година, съобщават от Министерството на финансите, цитирани от Bloomberg. Причината са преговорите за продажба на международните активи. Според източници на агенцията разговорите са се възобновили след пауза около Деня на благодарността в края на ноември.

Изключението, одобрено от Вашингтон в края на ноември, изтичаше в събота (13 декември), но междувременно се появиха няколко кандидата за покупката на активите на "Лукойл". Сред тях са и американските гиганти Exxon Mobil и Chevron.

Руската компания беше избрала оферта на Gunvor, но от Вашингтон обявиха, че купувачът е "марионетка на Кремъл" и обявиха, че няма да одобрят продажбата. От Gunvor отхвърлиха тези съмнения, н въпреки това оттеглиха офертата си.

В началото на декември САЩ извадиха от ограниченията и бензиностанциите на "Лукойл" извън Русия, за да защитят интересите на потребителите. Компанията има вериги от бензиностанции и в САЩ. Изключението е до края на април 2026 година.

Последна актуализация: 18:21 | 10.12.25 г.
Лукойл санкции срещу Русия руски петрол
